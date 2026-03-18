Advertisement
trendingNow13145961
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

हेयर वॉश के बाद ना करें ये गलतियां, नहीं बचेगा सिर का एक भी बाल

अक्सर लोग हेयर वॉश करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से बालों का झड़ना बढ़ जाता है. आप भी हेयर वॉश करने के बाद ये गलतियां ना करें 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेयर वॉश के बाद ना करें ये गलतियां, नहीं बचेगा सिर का एक भी बाल

लंबे, घने और शाइनी बाल किसे नहीं पसंद होता है. कई बार जाने अनजाने में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से बालों पर असर पड़ता है. खासकर हेयर वॉश के बाद इन गलतियों से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. आइए जानते हैं हेयर वॉश के बाद उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से बालों का झड़ना काफी बढ़ जाता है. 

गीले बालों में सो जाना 
गीले बालों की जड़ें कमजोर होती है. ऐसे में हेयर वॉश करने के बाद करवट बदलने से तकिए में बाल चिपक जाते हैं, जिस वजह से बाल टूटने लग जाते हैं. गीले बालों को अच्छे से ड्राई करने के बाद ही सोना चाहिए. 

टॉवेल से बालों को बांधना 
अक्सर लोग खासकर महिलाएं हेयर वॉश करने के बाद बालों को तौलिए से कसकर बांध लेती हैं. बालों को टाइट बांधने से बालों में डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है. अगर आप भी हेयर वॉश करने के बाद बालों को तोलिए से बांधकर रखती हैं, तो इस आदत को बदल लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

गीले बालों में कंघी करना 
गीले बालों की जड़ें कमजोर होती है. ऐसे में गीले बालों में कंघी करने से जड़ें कमजोर हो जाती है. कमजोर जड़ों की वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. अगर आप भी हेयर वॉश के तुरंत बाद बालों में कंघी करती हैं, तो इस आदत को बदल लें. नहीं आपके बाल पहले से कमजोर हो सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleFashion

Trending news

दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
DNA
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
Assembly Elections 2026
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
DNA
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
Strait of Hormuz Video
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
Assam assembly election 2026
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
DNA
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
Surat News
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा