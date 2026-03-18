हेयर वॉश के बाद ना करें ये गलतियां, नहीं बचेगा सिर का एक भी बाल

लंबे, घने और शाइनी बाल किसे नहीं पसंद होता है. कई बार जाने अनजाने में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से बालों पर असर पड़ता है. खासकर हेयर वॉश के बाद इन गलतियों से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. आइए जानते हैं हेयर वॉश के बाद उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से बालों का झड़ना काफी बढ़ जाता है.

गीले बालों में सो जाना

गीले बालों की जड़ें कमजोर होती है. ऐसे में हेयर वॉश करने के बाद करवट बदलने से तकिए में बाल चिपक जाते हैं, जिस वजह से बाल टूटने लग जाते हैं. गीले बालों को अच्छे से ड्राई करने के बाद ही सोना चाहिए.

टॉवेल से बालों को बांधना

अक्सर लोग खासकर महिलाएं हेयर वॉश करने के बाद बालों को तौलिए से कसकर बांध लेती हैं. बालों को टाइट बांधने से बालों में डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है. अगर आप भी हेयर वॉश करने के बाद बालों को तोलिए से बांधकर रखती हैं, तो इस आदत को बदल लें.

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गीले बालों में कंघी करना

गीले बालों की जड़ें कमजोर होती है. ऐसे में गीले बालों में कंघी करने से जड़ें कमजोर हो जाती है. कमजोर जड़ों की वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. अगर आप भी हेयर वॉश के तुरंत बाद बालों में कंघी करती हैं, तो इस आदत को बदल लें. नहीं आपके बाल पहले से कमजोर हो सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.