चेहरे के सारे दाग-धब्बे हो जाएंगे खत्म, बस चेहरे पर लगा लें ये चीज!

एक बार चेहरे पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं तो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं. पिंपल ठीक भी हो जाएं तो उसके के निशान रह जाते हैं. अगर आपके चेहरे पर भी दाग-धब्बे हैं तो आप भी किचन के ये प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:00 AM IST
पिंपल की वजह से चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती हैं. पिंपल ठीक होने के बाद भी चेहरे पर दाग-धब्बे रह जाते हैं. अगर आप भी चेहरे के दाग-धब्बे से परेशान हैं तो आप किचन के इन प्रोडक्ट्स  का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं पिंपल से राहत पाने के लिए उपाय. 

पिंपल होने का कारण 
चेहरे के दाग-धब्बे के पीछे कई कारण हो सकते हैं. प्रदूषण, हार्मोनल बदलाव, गलत खानपान की वजह से चेहरे पर दाग-धब्बे और पिंपल हो जाते हैं. आइए जानते हैं दाग-धब्बों को कैसे कम करें. 

हल्दी 
हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं. हल्दी लगाने से पिंपल ठीक हो सकते हैं वहीं पिंपल की वजह से आई सूजन कम हो सकती है. पिंपल होने पर आप चेहरे पर हल्दी लगा सकते हैं. 

कैसे लगाएं हल्दी 
चेहरे पर हल्दी लगाने  के लिए आप चुटकी भर हल्दी लें इसके बाद इसमें शहद या फिर गुलाब जल मिक्स करके पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद चेहरा धो लें. 

शहद लगाएं 
पिंपल से छुटकारा पाने के लिए आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. शहद में नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है जो कि पिंपल और दाग-धब्बों को कम कर सकता है. शहद का इस्तेमाल करने से स्किन बेदाग और ग्लोइंग हो सकती है. 

एलोवेरा जेल लगाएं 
एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे की सूजन कम हो सकती है. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन को ठंडक मिलती है. एलोवेरा जेल को सीधे स्किन पर लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल लगाने के 15 मिनट बाद चेहरा धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

