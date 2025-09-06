अपने बाल को देख खुद अंदाजा लगा लेंगे किस न्यूट्रिशन की है कमी, ये है टेक्निक

आप अपने बालों को देख पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में किस न्यूट्रिशन की कमी है. अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं या पतले या फिर बालों में किसी तरह की समस्या है तो आप इन समस्या से की मदद से शरीर में पोषण की कमी के बारे में पता कर सकते हैं.

प्रीमेच्योर सफेद बाल

अगर उम्र से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है. इसके अलावा सफेद बाल होने की समस्या जेनेटिक भी हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के लिए आप अंडे, फिश, मीट, डेयर प्रोडक्स का सेवन कर सकते हैं.

पतले बाल

अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, थिनिंग बालों की समस्या है तो आपके शरीर में आयरन की कमी होती है. कई बार थायराइड, स्ट्रेस, हार्मोंस इंबैलेंस की वजह से बाल पतले हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गूच्छे में बाल टूटना

अगर आप आपके बाल तेजी से टूट रहे हैं या फिर गुच्छे में टूट-टूटकर बाहर निकल रहे हैं तो यह विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी का संकेत है. कई बार बालों में ब्लीच कराने, हीट, स्टाइलिंग और थायराइड इंबैलेंस की वजह से ऐसा होता है. विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में फिश, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट, चिया सीड्स, खट्टे फल और आंवला का सेवन करें.

ज्यादा मात्रा में डैंड्रफ

अगर आपके बालों में ज्यादा मात्रा में डैंड्रफ है तो आपके शरीर में विटामिन बी 6 की कमी है. इसके अलावा जिंक की कमी से भी बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है.

बालों का झड़ना

अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो यह शरीर में प्रोटीन और आयरन की कमी का संकेत हो सकता है. कई बार थायराइड, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल की समस्या हो सकती है.

disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.