सर्दियों में आपकी ये गलतियां स्किन को बना देती है बेजान, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें क्या करें और क्या ना करें

सर्दियों का मौसम में ठंडी हवा से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं लेकिन स्किन की देखभाल करने में अक्सर गलतियां कर देते हैं. सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा, नमी की कमी की वजह से स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है. वहीं कुछ खराब आदतों की वजह से स्किन बेजान और डल हो जाती है. आइए स्वस्तम स्किन क्लिनिक की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नीहारिका गोयल से जानते हैं सर्दियों में स्किन बचाव के लिए क्या करना चाहिए.

चेहरे को बार-बार धोना

सर्दियों के मौसम में बार-बार चेहरा धोने से स्किन की बाहरी परत को नुकसान होता है. बार-बार चेहरा धोने से स्किन ड्राई हो सकती है. डॉक्टर के अनुसार फेस वॉश करते समय हाइड्रेटिंग क्लींजर का इस्तेमाल करें. सर्दियों में 2 बार से ज्यादा चेहरा ना धोएं.

गर्म पानी का इस्तेमाल करना

ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाना और चेहरा साफ करना भला किसे पसंद नहीं होता है. गर्म पानी स्किन की नेचुरल नमी यानी नेचुरल ऑयल को हटा देता है जिस वजह स्किन सूखी और पपड़ीदार हो जाती है. सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना चाहिए. वहीं चेहरा पर भी गुनगुने या ठंडे पानी से साफ करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

सनस्क्रीन ना लगाना

सर्दियों में अक्सर लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है. डॉक्टर के अनुसार यूवी किरणें सालभर रहती है चाहरे मौसम ठंडा हो या बादल हो. सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से स्किन पर झुर्रियां और पिग्मेंटेशन की समस्या हो सकती है. डॉक्टर के अनुसार आप ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें

सर्दियों में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ना करना आपकी स्किन को ड्राई बना सकता है. सर्दियों के मौसम में क्रीम वाला गाढ़ा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, जो आपकी स्किन की नमी को लॉक कर सकें. चेहरा धोने या नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र जरूर लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

सर्दियों में कम पानी पीने से किडनी हो सकती है खराब! जानें कितना पानी पीना चाहिए