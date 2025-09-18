Skin Care: भूलकर भी पार्लर से ना कराएं ये फेशियल, नहीं तो खराब हो जाएगी स्किन!

facial can skin damage: ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती हैं. अधिकतर महिलाएं चेहरे पर ग्लो के लिए फेशियल करवाती हैं. क्या आप जानते हैं फेशियल कराने से स्किन खराब हो सकती है. फेशियल कराने से डेड स्किन रिमूव हो जाती है जिससे त्वचा पर ग्लो आता है. कुछ फेशियल कराने से स्किन पर ग्लो आता है.

फ्रूट फेशियल

कुछ महिलाएं चेहरे पर फ्रूट फेशियल करवाती हैं. यह फेशियल काफी सस्ता है वहीं फ्रूट फेशियल नेचुरल भी लगता है. फ्रूट फेशियल कराने से स्किन बैरियर को भी नुकसान हो सकता है.वहीं एक्ने की समस्या हो सकती है.

हाइड्रा फेशियल

हाइड्रा फेशियल इन दिनों काफी ट्रेंड में है. हाइड्रा फेशियल कराने से स्किन पर ग्लो आता है. हाइड्रा फेशियल करना महंगा होता है. दरअसल कुछ पार्लर में सस्ते में हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं ऐसे में आपकी स्किन डैमेज हो सकती है. क्योंकि सस्ते की वजह से वह सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती हैं जिस वजह से डैमेज हो सकती है. स्किन पर फेशियल कराने से पहले डॉक्टर की सलाह लें.

अरोमा फेशियल

अरोमा फेशियलभी इन दिनों काफी पॉपुलर है. इस फेशियल को कराने से स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. अगर आपके फेस पर एक्जिमा या फिर एलर्जी की समस्या है तो आपको ये फेशियल बिल्कुल नहीं कराना चाहिए. सेंसेटिव स्किन के लिए यह फेशियल अच्छा नहीं है.

