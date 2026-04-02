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तेज धूप में नहीं होंगे आपके बाल डैमेज, दादी-नानी के उपाय हैं असरदार

तेज धूप में बाल उलझे और बेजान हो जाते हैं. इस UV किरणों की वजह से बालों का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से बाल रफ और बेजान हो जाते हैं.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:46 PM IST
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तेज धूप में नहीं होंगे आपके बाल डैमेज, दादी-नानी के उपाय हैं असरदार

धूप से बाहर निकलने से पहले लोग अक्सर अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाते हैं. लेकिन बालों पर किसी की ध्यान नहीं जाता है. धूप, गर्मी और प्रदूषण की वजह के बालों पर असर पड़ता है. तेज UV किरणों से बाल डैमेज और बेजान हो जाते हैं. आप अपने बालों को धूप से बचाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं. 

बालों को ढककर रखें 

आप अपेन बालों को सूरज की तेज रोशनी से बचाने के लिए बालों को ढककर रख सकते हैं. स्कार्फ, टोपी या कैप आपके बालों को तेज धूप से बचा सकते हैं. स्कार्फ, टोपी और कैप बालों को सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं. यह बालों को सनस्क्रीन की तरह केयर करते हैं. 

बालों में लगाएं तेल 

बाहर निकलने से पहले आप बालों में तेल लगा सकते हैं. तेल की कुछ बूंदें लें. इसके बाद इस तेल को बालों में लगाएं. आप बाल में नारियल तेल, बादम तेल लगा सकते हैं. इससे बालों का रुखापन कम हो जाता है. 

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हीट स्टाइलिंग से बचें 

गर्मियों में बाल पहले से ही सूरज की गर्मी झेल रहे हैं. ऐसे स्टाइल टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से बाल डैमेज हो जाते हैं. हेयर ड्राइयर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन का बार-बार यूज करने से बाल कमजोर हो जाते हैं. गर्मियों में हीट स्टाइलिंग करने से बाल बेजान और दोमुंहे हो जाते हैं. 

बाल धोएं 

गर्मियों के मौसम में स्कैल्प पर पसीना और धूल जमा हो जाती है. जिस वजह से स्कैल्प पर जलन होती है. इसके बाद बाल बेजान दिखने लगते हैं. इस मौसम में बालों को अच्छे से वॉश करें. हफ्ते में दो से तीन बार हेयर वॉश करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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