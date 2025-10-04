डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा डॉ के पास, बस कर लें ये योगासन!

आज की तेज और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सेहत और त्वचा पर कई तरह के दबाव बनते हैं. खासकर आंखों के नीचे दिखने वाले डार्क सर्कल्स, जो न केवल आपकी खूबसूरती को प्रभावित करते हैं बल्कि आपकी थकान और तनाव को भी दिखाते हैं. डार्क सर्कल्स की वजह से चेहरे पर उभरती हुई थकान आपकी पूरी पर्सनालिटी को खराब कर देती है. ऐसे में सही तरीके से किया गया योगाभ्यास आपकी आंखों के आसपास की त्वचा को निखारने और काले घेरे कम करने में मदद कर सकता है. आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि आपकी त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार बनाता है. खास बात यह है कि योग के कुछ खास आसन आपकी आंखों के आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, जिससे त्वचा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ती है और डार्क सर्कल्स की समस्या कम हो जाती है.

लायन पॉश्चर योगासन

लायन पॉश्चर योगासन का अभ्यास आपके चेहरे की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, खासकर आंखों के आसपास के क्षेत्र में. जब आप इस आसन में जीभ बाहर निकालते हैं और गले से आवाज निकालते हैं, तो यह न केवल तनाव कम करता है बल्कि चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इसके कारण आंखों के नीचे जमा हुए काले रंग वाले पिगमेंट कम होते हैं और त्वचा की चमक वापस आती है. यह योगासन मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ आपकी आंखों की थकान को भी दूर करता है, जिससे डार्क सर्कल्स की समस्या में राहत मिलती है.

सर्वांगासन योगासन

सर्वांगासन का अभ्यास आपके पूरे शरीर, खासकर गर्दन और चेहरे के निचले हिस्से के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. इस आसन में शरीर को उल्टा करने से खून का बहाव तेज होता है, जिससे त्वचा में ताजगी आती है और डार्क सर्कल्स की गहराई कम होती है. इसके अलावा, यह आसन तनाव कम करने में भी मदद करता है, जो कि डार्क सर्कल्स की एक बड़ी वजह होती है. जब आप इस स्थिति में गहरी सांस लेते हैं और शरीर को स्थिर रखते हैं, तो आपकी आंखों के आसपास की त्वचा अधिक पोषित और हाइड्रेटेड महसूस होती है, जिससे काले घेरे कम नजर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्वतासन योगासन

पर्वतासन, जो वज्रासन की स्थिति में किया जाता है, भी तनाव कम करने के साथ-साथ मस्तिष्क और आंखों के आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इस आसन के दौरान आपके शरीर की मुद्रा और श्वास प्रक्रिया आपकी आंखों के आसपास की त्वचा को ताजगी पहुंचाती है. लंबी और गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे त्वचा की सेहत में सुधार होता है और डार्क सर्कल्स की समस्या कम हो जाती है. इसके साथ ही यह आसन आपकी आंखों की थकान को भी दूर करता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: क्या आपके होंठों के पास भी काली हो जाती स्किन? क्या है वजह; इन घरेलू नुस्खों से करें आसान इलाज