बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए करें ये काम, कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल!

Best oil for hair growth: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत डाइट की वजह की वजह से अधिकतर महिलाएं हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल को रोकने के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं लगती हैं. बालों में कई तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाने से हेयर फॉल की समस्या से राहत नहीं मिल पाती है. ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं. इस काम को करने से बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ जाती है.

रोजमेरी का इस्तेमाल

बालों की ग्रोथ के लिए आप रोजमेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. रोजमेरी का इस्तेमाल करने से हेयर ग्रोथ बढ़ सकता है. दरअसल रोजमेरी हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है. रोजमेरी का इस्तेमाल करने से डैंड्रफ की समस्या खत्म हो सकती है.

होममेड ऑयल का इस्तेमाल करें

हेयर ग्रोथ के लिए आप इस होममेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं रोजमेरी ऑयल कैसे बनाएं.

एक लीटर नारियल तेल लें

एक कटोरी रोजमेरी की पत्तियां लें

एक कटोरी की पत्ता

एक चम्मच मेथी दाना

एक चम्मच काला तिल

एक चम्मच कलौंजी के बीज

कैसे बनाएं होममेड ऑयल

एक कहाड़ी लें, इसमें एक लीटर नारियल तेल डालकर इसे गर्म कर लें. जब तेल हल्का गर्म हो जाएं इसमें रोजमेरी पत्तियां, करी पत्ता, मेथी दाना, तिल और कलौंजी बीज डालकर अच्छे से पका लें. इसके बाद इसमें लो मीडियम गैस पर पका लें. जब तेल अच्छे से पक जाए तो गैस बंद कर दें. लीजिए आपका होममेड ऑयल बनकर तैयार है.

कैसे लगाएं बालों में तेल

तेल को ठंडा करके एक बोतल में भरकर रख लें. इसके बाद इस तेल को रोजाना स्कैल्प में लगाकर मसाज करें. इस तेल को लगाने से बालों की ग्रोथ तेज से होगी. तेल लगाने के 2 घंटे बाद हेयर वॉश कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

