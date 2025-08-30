चेहरे के मुकाबले हाथ नजर आते हैं ज्यादा काले, चमकती हुई स्किन के लिए करें ये उपाय!

Skin Whitening Tips: अधिकतर लोग हाथों की टैनिंग से परेशान रहते हैं. टैनिंग की वजह से हाथ काले नजर आते हैं. धूप, मिट्टी, पसीना और प्रदूषण की वजह से हाथ काले पड़ने लग जाते हैं. काले हाथों की वजह से महिलाएं ज्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि स्लीवलेस कपड़े पहनने पर काले हाथ अलग से ही नजर आते हैं. अगर आप भी हाथों के कालेपन से परेशान हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं. इस उपाय को करने से हाथों का कालापन दूर हो सकता है.

नींबू और चीनी का स्क्रब

नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होता है जो कि स्किन के कालेपन को दूर करने में मदद करता है. वहीं चीनी स्किन को एक्सपोलिएटर का काम करती हैं. चीनी और नींबू का स्क्रब करने से डेड स्किन हट जाती हैं वहीं स्किन सॉफ्ट और मुलायम होती है.

कैसे करें स्क्रब

आधा नींबू और 1 चम्मच चीनी लें.

अब आधे नींबू पर 1 चम्मच चीनी डालें और इसे मिक्स कर लें.

अब नींबू के टूकड़े को हाथों पर हल्के हाथों से रगड़ें.

5 मिनट तक सर्कुलर मोशन पर स्क्रब करें.

इसके बाद गुनगुने पानी से हाथ धो लें.

हफ्ते में दो बार इस स्क्रब का इस्तेमाल करें.

Add Zee News as a Preferred Source

दही, बेसन और हल्दी का पैक

हाथों का कालापन दूर करने के लिए आप दही बेसन और हल्दी का पैक लगा सकते हैं. दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है. दही का इस्तेमाल करने से धब्बे हल्के हो जाते हैं. बेसन स्किन को गहराई से साफ करता है. हल्दी स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है.

दही बेसन का इस्तेमाल कैसे करें

1 चम्मच बेसन 2 चम्मच दही और चुटकी भर हल्दी लें.

एक कटोरी में इन 3 चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

इसके बाद इस पेस्ट को हाथों पर लगाएं.

10 से 15 मिनट बाद इसे पानी से धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: आंखों की पलकें होंगी घनी, बस मस्कारा में मिलाकर लगा लें ये स्पेशल तेल!