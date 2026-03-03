Advertisement
हाथों की सुंदरता में ग्रहण लगा देते हैं पीले नाखून? बस इन तरीकों से मिनटों में मिलेगा छुटकारा

चमकदार और सफेद नाखून हाथों की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. पीले नाखून हाथों की खूबसूरती को कम कर देते हैं. आप इन देसी उपाय से हाथों की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 04, 2026, 12:04 AM IST
हाथों की सुंदरता में ग्रहण लगा देते हैं पीले नाखून? बस इन तरीकों से मिनटों में मिलेगा छुटकारा

साफ और सुंदर नाखून की वजह से हाथ बेहद खूबसूरत लगते हैं. गंदे और पीले नाखून हाथों की खूबसूरती को कम करते हैं. पीले नाखून देखने में बेहद खराब लगते हैं. कई बार हाइजीन और नेल पेंट की वजह से नाखूनों की चमक खत्म हो जाती है. आइए जानते हैं पीले और गंदे नाखून को चमकदार कैसे बनाएं. 

पीले नाखून का कारण 
जब नाखूनों को सही से साफ नहीं किया जाता है तो नाखून पीले पड़ जाते हैं. कई बार सस्ती नेलपेंट लगाने की वजह से नाखून पीले पड़ जाते हैं. लंबे समय तक नेल पेंट लगाने से नाखून कमजोर और पीले पड़ जाते हैं. 

नाखूनों को कैसे साफ करें 
नाखूनों को घर पर आसानी से चमकदार बनाने के लिए डेंटल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. डेंटल पाउडर को नाखूनों पर लगाने से हल्के हाथों से स्क्रब करें. डेंटल पाउडर में ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं. नाखूनों का पीलापन दूर करने के लिए आप डेंटल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

डेंटल पाउडर कैसे लगाएं 
सबसे पहले डेंडल पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इसमें नाखूनों पर लगाकर स्क्रब करें. इसके बाद हाथ को धो लें. हफ्ते में दो बार डेंटल पाउडर यूज कर सकते हैं. 

विटामिन ई ऑयल 
नाखूनों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए विटामिन ई का यूज कर सकते हैं. विटामिन ई ऑयल लगाने से नाखूनों को पोषण मिलता है जिससे नाखूनों का पीलापन दूर हो सकता है. 

कैसे दूर करें विटामिन ई यूज 
रात को सोने से पहले विटामिन ई ऑयल की कुछ बूंदों को नाखूनों पर लगाएं. इसके बाद हल्के हाथ से मसाज करें. कुछ दिनों में आपको अंतर साफ दिखेगा. 

Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

