माथे पर जमे काले दाग धब्बे मिनटों में होंगे दूर, किचन में रखी इन चीजों का कर लें इस्तेमाल

गर्मियों के मौसम में टैनिंग, दाग-धब्बे की समस्या हो जाती है. गर्मियों के मौसम चेहरा तो साफ नजर आता है लेकिन माथे पर जमी टैनिंग पूरे चेहरे का लुक खराब कर देती है. इस वजह से चेहरे और माथे का रंग अलग-अलग नजर आता है. अगर आप भी माथे की जिद्दी टैनिंग से परेशान हैं तो आप घरेलू उपाय की मदद से माथे की टैनिंग को दूर कर सकते हैं.

माथे का कालापन कैसे होगा दूर

हल्दी

हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि टैनिंग की समस्या को दूर करने में मददगार हो सकता है. माथे के कालेपन से परेशान हैं तो आप हल्दी और कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. माथे की टैनिंग वाले जगह पर आप इस पेस्ट को लगाएं. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पाया जाता है जो कि मेलानिन के उत्पादन को कम करने में मदद करता है. वहीं कच्चे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि स्किन की रंगत को निखारने में मदद करता है.

खीरा

माथे का कालापन दूर करने के लिए आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. खीरे में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी पाया जाता है. खीरा का इस्तेमाल करने से पिगमेंटेशन की समस्या कम हो सकती है. टैनिंग की समस्या को कम करने के लिए आप खीरे के टूकड़े से माथे की मसाज कर सकते हैं. इसके बाद 30 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दें. इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें.

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बादाम का तेल

बादाम के तेल में विटामिन सी पाया जाता है जो कि दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. चेहरे की रंगत निखारने के लिए आप बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बादाम तेल में शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे माथे पर लगाएं. ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

कच्चा दूध

कच्चा दूध माथे के कालेपन को दूर करने में मददगार है. अगर आपके माथे पर टैनिंग की समस्या हो गई है तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. कच्चे दूध में गुलाब जल को मिलाकर माथे की मसाज करें. कच्चे दूध से मसाज करने से टैनिंग की समस्या दूर हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.