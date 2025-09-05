हेयर वॉश करने के बाद करें ये काम, नहीं होगा फेयर फॉल!
हेयर वॉश करने के बाद बालों की देखभाल बेहद जरूरी है. गीले बालों की केयर ना करें तो हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. आइए जानते हैं हेयर वॉक के बाद क्या करना चाहिए जिससे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:50 PM IST
आजकल अधिकतर महिलाएं हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. क्या आप जानते हैं अनजाने में कुछ गलतियों की वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. हेयर वॉश करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं हेयर वॉक के बाद क्या करना चाहिए जिससे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए. 

सीरम का इस्तेमाल करें 
बरसात के मौसम में फ्रिजी बालों से बचाव के लिए आप हेयर वॉश के बाद बालों में सीरम लगा सकते हैं. सीरम लगाने से बालों की ड्राइनेस कम होती है. बालों को स्वस्थ रखने के लिए आप हेयर वॉश के बाद सीरम जरूर लगाएं. 

गीले बालों में कंघी ना करें 
हेयर वॉश के बाद खासकर गले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए. गीले बालों में कंघी करने से हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है. वहीं बाल पहले के मुकाबले ज्यादा रफ हो सकते हैं. बालों को नेचुरल सूखने दें इसके बाद ही कंघी करें. गीले बालों में कंघी करने से जड़े कमजोर हो सकती है. 

तौलिए से बांधे बाल 
अक्सर महिलाएं हेयर वॉश करने के बाद बालों को तौलिए से बांध लेती हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. तौलिए से बालों को बांधने से जड़े कमजोर होती है. ऐसे में बाल पहले के मुकाबले ज्याद टूटने लगते हैं. वहीं बाल भी दोमुंहे हो सकते हैं. अगर आप ऐसा करती हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें. 

ना बांधे गीले बाल 
गीले बालों को बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए. गीले बाल बांधने से ऊपर-ऊपर के बाल सूख जाते हैं लेकिन अंदर के बाल गीले रह जाते हैं. गीले बालों की वजह से इंफेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Beauty TipsHair care

