अब बिना ट्रायल के ही मिल जाएगा आपका परफेक्ट लिप शेड, ट्राई करें 'कोरियन फिंगर टिप' का ये वायरल हैक!

Korean Finger Tip Hack: अधिकतर लड़कियों को परफेक्ट लिप शेड पता करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आज आपको बताते हैं कोरियन फिंगर टिप से आप कैसे आसानी से पता लगा सकती हैं.
Korean Finger Tip Hack: आजकल सोशल मीडिया पर कोरियन चीजों का बोलबाला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. कोरियन ब्यूटी को लड़कियां काफी ज्यादा फॉलो करना पसद कर रही हैं. मेकअप की दुनिया में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते है, जिसका असर अच्छा होता है, तो किसी का बुरा. आपको बता दें सोशल मीडिया पर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो कोरियन है और लड़कियों के लिए ये काफी ज्यादा मददगार भी साबित हो रहा है. आपको बता दें कई सारी लड़कियां ऐसी हैं, जिसको लिपस्टिक शेड चुनने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. स्टोर में घंटों बिताने के बाद भी नेचुरल लिपस्टिक शेड नहीं चुन पाती हैं. आज आपकी ये टेंशन भी काफी हद तक दूर कर सकते हैं. आज आपको 'कोरियन फिंगर टिप' के बारे में बताते हैं, जो आपकी परेशान को खत्म करने में मददगार होगी.
क्या है 'कोरियन फिंगर टिप'?
'कोरियन फिंगर टिप' आजकल सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको सभी लड़कियां फॉलो कर रही हैं. अगर आपको भी नेचुरल लिपस्टिक शेड चुनने में परेशानी आती हैं, तो ये हैक आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हमारी उंगलियों के पोरों में नेचुरल शेड का पता चलता है. इंडेक्स फिंगर के अगर आप ऊपरी हिस्से को हल्का सा दबाते हैं, तो वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो भी शेड उभरकर आएगा वो आपका नेचुरल शेड होगा. यहीं से उभरने वाला टोन आपके होंठों के नेचुरल अंडरटोन से मेल खाता है.
'कोरियन फिंगर टिप' का इस्तेमाल कैसे करें?
'कोरियन फिंगर टिप' को इस्तेमाल करने का तरीका बेहद ही ज्यादा आसान है. आपको अपनी इंडेक्स फिंगर के पोर को 5-10 सेकंड तक के लिए ऊपर से दबाकर रखना है और फिर आप देखेंगे कि वो धीरे-धीर गहरा होकर रंग बदल रहा है और अपनी लिपस्टिक के शेड्स को आप उसके हिसाब से मैच करके होंठों में लगा सकती हैं.
