Advertisement
trendingNow13092181
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

अब बिना ट्रायल के ही मिल जाएगा आपका परफेक्ट लिप शेड, ट्राई करें 'कोरियन फिंगर टिप' का ये वायरल हैक!

Korean Finger Tip Hack: अधिकतर लड़कियों को परफेक्ट लिप शेड पता करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आज आपको बताते हैं कोरियन फिंगर टिप से आप कैसे आसानी से पता लगा सकती हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब बिना ट्रायल के ही मिल जाएगा आपका परफेक्ट लिप शेड, ट्राई करें 'कोरियन फिंगर टिप' का ये वायरल हैक!

Korean Finger Tip Hack:  आजकल सोशल मीडिया पर कोरियन चीजों का बोलबाला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. कोरियन ब्यूटी को लड़कियां काफी ज्यादा फॉलो करना पसद कर रही हैं. मेकअप की दुनिया में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते है, जिसका असर अच्छा होता है, तो किसी का बुरा. आपको बता दें सोशल मीडिया पर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो  कोरियन है और लड़कियों के लिए ये काफी ज्यादा मददगार भी साबित हो  रहा है. आपको बता दें कई सारी लड़कियां ऐसी हैं, जिसको लिपस्टिक शेड चुनने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. स्टोर में घंटों बिताने के बाद भी  नेचुरल लिपस्टिक शेड नहीं चुन पाती हैं. आज आपकी ये टेंशन भी काफी हद तक दूर कर सकते हैं. आज आपको 'कोरियन फिंगर टिप' के बारे में बताते हैं, जो आपकी परेशान को खत्म करने में मददगार होगी.
 

क्या है  'कोरियन फिंगर टिप'?

'कोरियन फिंगर टिप' आजकल सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको सभी लड़कियां फॉलो कर रही हैं. अगर आपको भी नेचुरल लिपस्टिक शेड चुनने में परेशानी आती हैं, तो ये हैक आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हमारी उंगलियों के पोरों में नेचुरल शेड का पता चलता है. इंडेक्स फिंगर के अगर आप ऊपरी हिस्से को हल्का सा दबाते हैं, तो वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो भी शेड उभरकर आएगा वो आपका नेचुरल शेड होगा. यहीं से उभरने वाला टोन आपके होंठों के नेचुरल अंडरटोन से मेल खाता है. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

 'कोरियन फिंगर टिप' का इस्तेमाल कैसे करें?

 'कोरियन फिंगर टिप' को इस्तेमाल करने का तरीका बेहद ही ज्यादा आसान है. आपको अपनी  इंडेक्स फिंगर के पोर को  5-10 सेकंड तक के लिए ऊपर से दबाकर रखना है और फिर आप देखेंगे कि वो धीरे-धीर गहरा होकर रंग बदल रहा है और अपनी लिपस्टिक के शेड्स को आप उसके हिसाब से मैच करके होंठों में लगा सकती हैं. 

 

इसे भी पढ़ें: चेहरे पर पिंपल की समस्या होगी दूर, बस चेहरे पर लगाएं तुलसी
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Korean finger tip hackPerfect Lipstick ShadeKorean beauty secret

Trending news

मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन