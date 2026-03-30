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कॉम्बिनेशन स्किन से हैं पेरशान? चेहरे पर लगाएं दही-हल्दी वाला पेस्ट!

ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए आप स्किन केयर रूटीन में दही और हल्दी को शामिल कर सकते हैं. हल्दी और दही फेस मास्क लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:49 PM IST
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कॉम्बिनेशन स्किन से हैं पेरशान? चेहरे पर लगाएं दही-हल्दी वाला पेस्ट!

हल्दी और दही दोनों स्किन हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है. हल्दी और दही में एंटी बेक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो दाग-धब्बों और सूजन को कम करने में मददगार होते हैं. दही और हेल्दी को मिक्स करके चेहरे पर लगाना बेहद फायदेमंद होता है. 

दही और हल्दी लगाने के फायदे 

दही और हल्दी को चेहरे पर लगा से दाग-धब्बे कम हो सकते हैं. दही और हल्दी का फेस मास्क लगाने से चेहरे की रंगत में भी सुधार आता है. दही-हल्दी में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो कि पिंपल को ठीक करने में मदद करते हैं. 

ग्लोइंग स्किन 

दही और हल्दी का फेस मास्क लगाने से स्किन की मृत त्वचा हट जाती है. जिससे चेहरे की रंगत में निखार आता है. ग्लोइगं स्किन के लिए आप चेहरे पर दही और हल्दी का फेस मास्क लगा सकते हैं. दही-हल्दी का फेस मास्क लगाने से पिगमेंटेशन कम होता है. 

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सनबर्न से राहत 

गर्मियों के मौसम में अक्सर स्किन धूप से जल जाती है. सनबर्न को ठीक करने और टैनिंग को दूर करने के लिए आप दही और हल्दी का फेस मास्क लगा सकते हैं. दही और हल्दी का फेस मास्क बनाने से स्किन को पोषण मिलता है. सनबर्न की समस्या से राहत पाने के लिए आप दही और हल्दी का फेस मास्क लगा सकते हैं. 

नमी 

दही और हल्दी का फेस मास्क लगाने से स्किन को गहराई से पोषण मिलता है. जिसे स्किन मुलायम बनती है. दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन एक्सफोलिएट करता है. दही और हल्दी में एंटी बैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है. 

एंटी-एजिंग 

दही और हल्दी का फेस मास्क लगाने से चेहरे की सूजन कम होती है. दही का इस्तेमाल करने से स्किन टाइट और चमकदार होती है. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है. 

कैसे करें इस्तेमाल 

2 चम्मच दही और एक चुटकी हल्दी मिलाएं. इसके बाद इसे गर्दन पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं. सूखने के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए ठंड पाने से चेहरा धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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