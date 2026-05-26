ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं हल्दी आइस क्यूब, ये रहा यूज करने का सही तरीका

गर्मियों के मौसम में तेज धूप और पीसने की वजह से स्किन टैनिंग और डलनेस की समस्या देखने को मिलती है. हल्दी वाली आइस क्यूब लगाने से चेहरे पर ग्लो देखने को मिलेगा. हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. रोजाना हल्दी की आइस क्यूब लगाने से स्किन की टैनिंग कम हो सकती है.

टैनिंग और सूजन

बर्फ का इस्तेमाल करने से चेहरे की रेडनेस और जलन की समस्या दूर हो सकती है. हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि चेहरे की सूजन को कम कर सकता है. हल्दी आइस क्यूब लगाने से स्किन टैनिंग कम हो सकती है वहीं धूप से जली हुई स्किन की रंगत साफ हो सकती है.

पिंपल

हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी फंग्ल के गुण पाए जाते हैं जो कि पिंपल की समस्या को दूर करने में मददगार है. हल्दी आइस क्यूब लगाने से चेहरे के पिंपल खत्म हो सकते हैं. रोजाना हल्दी आइस क्यूब लगाने से चेहरे के डार्क स्पॉट्स और हाइपरपिगमेंटेशन हल्के हो सकते हैं. हल्दी आइस क्यूब लगाने से चेहरे की फाइन लाइन्स भी दूर हो सकती है.

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नेचुरल ग्लो

हल्दी आइस क्यूब लगाने से स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आता है. दरअसल बर्फ और हल्दी आइस क्यूब लगाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. बर्फ का इस्तेमाल करने से चेहरे पोर्स भी टाइट होते हैं. इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है.

कैसे बनाएं आइस क्यूब

1 बड़ा चम्मच कस्तूर हल्दी लें, इसके बाद इसमें आधा कप पानी, 2 बड़े चम्मच एलेवोरा जेल लें. इन सबकों अच्छे से मिला लें. इसके बाद इसे ट्रे में डालकर फ्रिजर में कुछ घंटे के लिए रख दें. बाद में आइस ट्रे से बर्फ निकालकर चेहरे पर लगा सकते हैं. बर्फ को चेहरे पर सीधा नहीं लगाना चाहिए. इससे आइस बर्न हो जा सकता है. आइस क्यूब को पतले कॉटन के कपड़े में लपेट लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. आप रोजाना इस बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.