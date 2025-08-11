सर्दियों में चेहरे पर लगा लें एलोवेरा जेल, शीशे की तरह चमक जाएगी स्किन!

ठंड का मौसम शुरू होते ही स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है. जिन लोगों की ड्राई स्किन हैं उन्हें सर्दियों के मौसम में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है. ड्राई स्किन की वजह से चेहरे की चमक कम हो जाती हैं. दरअसल ठंड के मौसम में चेहरे की नेचुरल नमी कम हो जाती है जिस वजह से चेहरे ड्राई और बेजान नजर आता है. स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कैसे करें.

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन के लोग चेहरे पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन हेल्दी और चमकदार हो सकती है. क्योंकि एलोवेरा में एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी समेत कई गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन संबंधी समस्या को दूर सकते हैं.

एलोवेरा के साथ लगाएं ग्लिसरीन

चमकदार और ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर एलोवेरा के साथ ग्लिसरीन को मिक्स करके लगा सकते हैं. ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल को मिक्स करके चेहरे पर लगाने से स्किन पर चमक देखने को मिलती है. ग्लिसरीन चेहरे को मॉइश्चराइज करता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस उपाय को इस्तेमाल कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे लगाएं एलोवेरा जेल

चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने के लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें बराबर मात्रा में ग्लिसरीन मिला दें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 30 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.