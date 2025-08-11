Advertisement
trendingNow13045915
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

सर्दियों में चेहरे पर लगा लें एलोवेरा जेल, शीशे की तरह चमक जाएगी स्किन!

सर्दियों के मौसम में स्किन ड्राई और बेजान हो जाती हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर एलोवेरा जेल कैसे लगाएं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में चेहरे पर लगा लें एलोवेरा जेल, शीशे की तरह चमक जाएगी स्किन!

ठंड का मौसम शुरू होते ही स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है. जिन लोगों की ड्राई स्किन हैं उन्हें सर्दियों के मौसम में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है. ड्राई स्किन की वजह से चेहरे की चमक कम हो जाती हैं. दरअसल ठंड के मौसम में चेहरे की नेचुरल नमी कम हो जाती है जिस वजह से चेहरे ड्राई और बेजान नजर आता है. स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कैसे करें. 

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल
सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन के लोग चेहरे पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन हेल्दी और चमकदार हो सकती है. क्योंकि एलोवेरा में एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी समेत कई गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन संबंधी समस्या को दूर सकते हैं. 

एलोवेरा के साथ लगाएं ग्लिसरीन 
चमकदार और ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर एलोवेरा के साथ ग्लिसरीन को मिक्स करके लगा सकते हैं. ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल को मिक्स करके चेहरे पर लगाने से स्किन पर चमक देखने को मिलती है. ग्लिसरीन चेहरे को मॉइश्चराइज करता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस उपाय को इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे लगाएं एलोवेरा जेल 
चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने के लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें बराबर मात्रा में ग्लिसरीन मिला दें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 30 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत