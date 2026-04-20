पसीने की वजह से शरीर से आती है बदबू, इस तरह करें फिटकरी का इस्तेमाल, बॉडी से दूर होगी भयंकर दुर्गंध

गर्मियों के मौसम में पसीने की वजह से शरीर से बदबू आना आम समस्या है. क्या आप जानते हैं फिटकरी का इस्तेमाल कर आप शरीर की बदबू को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं फिटकरी से बदबू कैसे दूर करें.
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गर्मियों में पसीना आना बेहद नॉर्मल है. पसीना की वजह से शरीर से तेज बदबू आती है. कई बार इस बदबू की वजह से इंसान असहज हो जाता है. पसीने की बदबू को कम करने के लिए साफ-सफाई का खास ध्यान दें. केमिकल वाले डियोड्रेंट्स लगाने की बजाए आप घरेलू चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप फिटकरी का इस्तेमाल कर पसीने की बदबू दूर कर सकते हैं. फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल के गुण होते हैं जो कि बदबू पैदा करने वाली बैक्टीरिया को कम करते हैं.
नहाने के बाद आप सीधा फिटकरी का इस्तेमला कर सकते हैं. नहाने के बाद गिली फिटकरी को पैरों, अंडरआर्म्स और शरीर के उससे में लगाएं, जहां ज्यादा पसीना आता है. फिटकरी को हल्का से रगड़ लें. फिटकरी बैक्टीरिया को कम करके बदबू को रोकता है.
एक गिलास पानी में फिटकरी पाउडर डालकर एक घोल तैयार कर लें. इसके बाद कॉटन की मदद से फिटकरी के पानी को शरीर के उन हिस्सों में लगाएं जहां ज्यादा पसीना आता है.
आप फिटकरी के पानी का इस्तेमाल स्प्रे की तरह भी कर सकते हैं. फिटकरी का पानी तैयार कर लें. इसके बाद इस पानी को आप अंडरआर्म्स या फिर पैरों पर स्प्रे कर सकते हैं. फिटकरी का पानी नेचुरल डियोड्रेंट की तरह काम कर सकता है.
अगर आपके पैरों से बदबू आती है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर पैरों की बदबू को दूर कर सकते हैं. गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर 10 से 15 मिनट तक पैर को डुबोकर रख लें. इससे बैक्टीरिया कम होती है जिससे पैरों की दुर्गंध दूर होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.