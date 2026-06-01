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घनी आइब्रो के लिए करें ये काम, जल्द दिखेगा असर!

पतली आइब्रो को घना बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. आप आइब्रो को घनी बनाने के लिए आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं आइब्रो को घना कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:55 PM IST
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घनी आइब्रो के लिए करें ये काम, जल्द दिखेगा असर!

मोटी आइब्रो बेहद खूबसूरत लगती है. पतली आइब्रो को मोटी बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. घनी आइब्रो बनाने के लिए  लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. आइबो को घना बनाने के लिए आप आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चालिए जानते हैं आइब्रो को घना बनाने के लिए क्या करना चाहिए. 

मोटी आइब्रो के लिए लगाएं आर्गन ऑयल 

आइब्रो को घना और मोटा बनाने के लिए आप आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइब्रो को घना बनाने के लिए ये तेल बेहद फायदेमंद होता है. क्योंकि इस तेल में विटामिन ई, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आइब्रो को मजबूत, घना और हल्दी बनाने में मददगार है. 

आर्गन ऑयल से करें मालिश 

आइब्रो का मोटा करने के लिए आप आर्गन ऑयल का रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले चेहरे और आइब्रो को साफ कर लें. इसके बाद 2 से 3 बूंद आर्गन ऑयल लगाएं. इसके बाद आइब्रो की मालिश करें. आप रात को रोजाना ब्रो में आर्गन ऑयल लगा सकते हैं. सोने से पहले ब्रो की मसाज करें. 

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आर्गन ऑयल और कैस्टर ऑयल 

आइब्रो बहुत ज्यादा पतली है तो आर्गन ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके ब्रो पर लगाएं. एक चम्मच आर्गन ऑयल में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर अच्छे से मिला लें. इसके बाद रात को सोने से पहले इस मिश्रण को आइब्रो पर लगाएं. हफ्ते में 4 से 5 बार इस तेल का इस्तेमाल करें. 

आर्गन ऑयल और एलोवेरा जेल 

अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप आर्गन ऑयल और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइब्रो को घना बनाने के लिए आप एलोवेरा जेल में 4 से 5 बूंद ऑर्गन ऑयल मिलाएं. रात में आइब्रो पर हल्के हाथों से लगाकर 20 से 30 मिनट बाद चेहरा धो लें. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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