घनी आइब्रो के लिए करें ये काम, जल्द दिखेगा असर!

पतली आइब्रो को घना बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. आप आइब्रो को घनी बनाने के लिए आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं आइब्रो को घना कैसे बनाएं.
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मोटी आइब्रो बेहद खूबसूरत लगती है. पतली आइब्रो को मोटी बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. घनी आइब्रो बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. आइबो को घना बनाने के लिए आप आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चालिए जानते हैं आइब्रो को घना बनाने के लिए क्या करना चाहिए.
आइब्रो को घना और मोटा बनाने के लिए आप आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइब्रो को घना बनाने के लिए ये तेल बेहद फायदेमंद होता है. क्योंकि इस तेल में विटामिन ई, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आइब्रो को मजबूत, घना और हल्दी बनाने में मददगार है.
आइब्रो का मोटा करने के लिए आप आर्गन ऑयल का रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले चेहरे और आइब्रो को साफ कर लें. इसके बाद 2 से 3 बूंद आर्गन ऑयल लगाएं. इसके बाद आइब्रो की मालिश करें. आप रात को रोजाना ब्रो में आर्गन ऑयल लगा सकते हैं. सोने से पहले ब्रो की मसाज करें.
आइब्रो बहुत ज्यादा पतली है तो आर्गन ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके ब्रो पर लगाएं. एक चम्मच आर्गन ऑयल में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर अच्छे से मिला लें. इसके बाद रात को सोने से पहले इस मिश्रण को आइब्रो पर लगाएं. हफ्ते में 4 से 5 बार इस तेल का इस्तेमाल करें.
अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप आर्गन ऑयल और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइब्रो को घना बनाने के लिए आप एलोवेरा जेल में 4 से 5 बूंद ऑर्गन ऑयल मिलाएं. रात में आइब्रो पर हल्के हाथों से लगाकर 20 से 30 मिनट बाद चेहरा धो लें.
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