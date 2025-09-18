क्या स्किन पर कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए, जानें तेल लगाने का सही तरीका!

ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए अक्सर लोग इसेंशियल ऑयल लगाने की सलाह देते हैं. वहीं कुछ लोग चेहरे पर कैस्टर ऑयल लगाने के लिए कहते हैं. कैस्टर ऑयल लगाने से स्किन पर नुकसान भी हो सकते हैं. दरअसल कैस्टर ऑयल लगाने से पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन और स्किन ड्राई हो सकती है. अगर आप इसे सही तरीके से लगाते हैं तो पिंपल की समस्या से बच सकते हैं.

झुर्रियों को कम करता है कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि स्किन को फ्री रैडिकलस डैमेज से बचाता है. कैस्टर ऑयल लगाने से स्किन यंग नजर आती है. कैस्टर ऑयल लगाने से फाइन लाइंस कम हो जाती है.

ड्राईनेस को कम करता है कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल में मॉइश्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं. कैस्टर ऑयल लगाने से स्किन नेचुरल नमी बनी रहती हैं. कैस्टर ऑयल लगाने से स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनी रहती हैं.

नारियल तेल और कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल को हमेशा नारियल तेल या फिर बादाम तेल के साथ मिलाकर लगाना चाहिए. नहाने के बाद कैस्टर ऑयल और नारियल तेल की कुछ बूंदे लें इसे मिलाकर चेहरे पर लगाएं.

फेस मसाज करें

चेहरा साफ करने बाद कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदे लें. इसे चेहरे पर लगाएं. 7 से 8 मिनट बाद चेहरे की मसाज करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.