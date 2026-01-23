ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगा लें ये तेल, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं चेहरे पर महंगे क्रीम और सीरम का इस्तेमाल करती हैं. क्या आप जानते हैं नारियल तेल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है. नारियल तेल स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. दरअसल नारियल तेल में फैटी एसिड्स, विटामिन ई पाया जाता है जो कि स्किन को अंदर से पोषण देता है. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल कैसे करें.

कैसे इस्तेमाल करें नारियल

सबसे पहले नारियल तेल लें इसके बाद इसे हथली पर लगा लें. इसके हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. इसके बाद तेल को डार्क सर्कल्स के नीचे लगाएं. डार्क सर्कल्स हल्के हो जाएंगे.

रातभर के लिए फेस मास्क

ड्राई स्किन के लोग ग्लोइंग स्किन के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल फेस मास्क के रूप में कर सकते हैं. रात को सोने से पहले चेहरे पर नारियल तेल लगा लें. इसके बाद इसे लगा रहने दें. सुबह उठने के बाद आपको खिला-खिला चेहरा मिलेगा.

ऑयली स्किन के लोग ना लगाएं तेल

अगर आपकी ऑयली स्किन है तो चेहरे पर नारियल तेल ना लगाएं. इसे लगाने से आपके चेहरे पर पिंपल हो सकता है. क्योंकि नारियल तेल लगाने से पोर्स बंद हो जाते हैं ऐसे में पिंपल की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.