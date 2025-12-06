Advertisement
trendingNow13031875
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

चेहरे पर तिल नहीं नजर आते हैं पिंपल और एक्ने? तो एक बार जरूर ट्राई करें ये सुपर आयुर्वेदिक ड्रिक!

सर्दियों के मौसम में स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. क्या आप जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर मुलेठी का इस्तेमाल कैसे करें. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरे पर तिल नहीं नजर आते हैं पिंपल और एक्ने? तो एक बार जरूर ट्राई करें ये सुपर आयुर्वेदिक ड्रिक!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा की वजह से स्किन की नेचुरल नमी कम हो जाती हैं. जिस वजह से स्किन डल और बेजान नजर आता है. ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर चमक देखने को नहीं मिलती हैं वहीं ऑयली स्किन वाले लोगों के चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या हो जाती हैं. अगर आप भी एक्ने और पिंपल की समस्या से परेशान हैं तो आप चेहरे पर मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर मुलेठी कैसे लगाएं और इसके फायदे. 

मुलेठी से ठीक हो सकते हैं पिंपल्स 
चेहरे पर पिंपल होने के पीछे कई कारण होते हैं. नाव-चिड़चिड़ापन-एंग्जायटी की वजह से चेहरे पर पिंपल की समस्या हो जाती है. वहीं हार्मोन इंबैलेंस की वजह से भी चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या हो जाती है. मुलेठी का चेहरे के पिंपल, दाग, धब्बे को हल्का कर स्किन को ग्लोइंग बनाता है. इसके अलावा मुलेठी तनाव और हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है. 

इस तरह करें मुलेठी का सेवन 
मुलेठी का सेवन करना काफी आसान हैं. एक कप पानी लें इस पानी में आछा चम्मच मुलेठी पाउडर मिला दें. इसके बाद इस पानी में 3 से 4 तुलसी पत्ते डाल दें, अब इस पानी को उबाल लें. इसके बाद पानी को छान लें. जब पानी ठंड़ा हो जाएं तो इसमें नींबू का रस और शहद मिला लें. खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करें. आपको कुछ दिनों में असर नजर आ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर की सलाह 
अगर आप लंबे समय से पिंपल और एक्ने की समस्या से परेशान हैं और घरेलू उपाय का कोई असर नजर नहीं आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर की सलाह और दवाई की मदद से आपके चेहरे के पिंपल और एक्ने जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

प्रदूषण की वजह से गायब हो गई है चेहरे की चमक, ग्लोइंग स्किन के लिए फॉलो करें ये टिप 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

beautyskin care

Trending news

अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल