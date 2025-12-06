चेहरे पर तिल नहीं नजर आते हैं पिंपल और एक्ने? तो एक बार जरूर ट्राई करें ये सुपर आयुर्वेदिक ड्रिक!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा की वजह से स्किन की नेचुरल नमी कम हो जाती हैं. जिस वजह से स्किन डल और बेजान नजर आता है. ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर चमक देखने को नहीं मिलती हैं वहीं ऑयली स्किन वाले लोगों के चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या हो जाती हैं. अगर आप भी एक्ने और पिंपल की समस्या से परेशान हैं तो आप चेहरे पर मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर मुलेठी कैसे लगाएं और इसके फायदे.

मुलेठी से ठीक हो सकते हैं पिंपल्स

चेहरे पर पिंपल होने के पीछे कई कारण होते हैं. नाव-चिड़चिड़ापन-एंग्जायटी की वजह से चेहरे पर पिंपल की समस्या हो जाती है. वहीं हार्मोन इंबैलेंस की वजह से भी चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या हो जाती है. मुलेठी का चेहरे के पिंपल, दाग, धब्बे को हल्का कर स्किन को ग्लोइंग बनाता है. इसके अलावा मुलेठी तनाव और हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है.

इस तरह करें मुलेठी का सेवन

मुलेठी का सेवन करना काफी आसान हैं. एक कप पानी लें इस पानी में आछा चम्मच मुलेठी पाउडर मिला दें. इसके बाद इस पानी में 3 से 4 तुलसी पत्ते डाल दें, अब इस पानी को उबाल लें. इसके बाद पानी को छान लें. जब पानी ठंड़ा हो जाएं तो इसमें नींबू का रस और शहद मिला लें. खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करें. आपको कुछ दिनों में असर नजर आ सकता है.

डॉक्टर की सलाह

अगर आप लंबे समय से पिंपल और एक्ने की समस्या से परेशान हैं और घरेलू उपाय का कोई असर नजर नहीं आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर की सलाह और दवाई की मदद से आपके चेहरे के पिंपल और एक्ने जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं.

