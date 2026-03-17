होंठों पर जम गई है काली डेड स्किन, ऐसे करें चीनी का इस्तेमाल, पाएं नेचुरल पिंक लिप्स

होंठों पर डेड स्किन जम जाती है तो लिप्स काले, फटे और बेजान नजर आते हैं. कई बार लिप बाम लगाने के बाद भी होंठ स्मूद नहीं लगते हैं. लिप्स के ऊपर जमी डेड स्किन लिप्स को मॉइस्चर नहीं होने देती है. ऐसे में आप नेचुरल पिंक लिप्स के लिए चीनी और शहद का इस्तेमाल सकते हैं. आइए जानते हैं लिप्स को नेचुरल पिंक बनाने का उपाय.

चीनी और शहद के फायदे

चीनी एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है. इसके छोटे-छोटे दानें लिप्स पर जमी डेड स्किन को धीरे-धीरे हटाने में मदद करते हैं. वहीं शहद नेचुरल मॉइश्चराइजर की तरह काम करता है. शहद लगाने से लिप्स गहराई से हाइड्रेट होते हैं. चीनी और शहद को मिक्स करके लगाने से लिप्स की ड्राईनेस दूर होती है वहीं लिप्स को हेल्दी लुक मिलता है.

कैसे करें इस्तेमाल

एक कटोरी में आधा चम्मच चीनी लें. इसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिश्रण को उंगली की मदद से होंठों पर हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करें. इसके बाद गुनगुने पानी से लिप्स को साफ कर लें. हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रब का इस्तेमाल करें. चीनी और शहद का इस्तेमाल करने से डेड स्किन धीरे-धीरे साफ हो सकती है.

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इन बातों का रखें ध्यान

स्क्रब करते समय होंठों को ज्यादा जोर ना रगड़ें

अगर आपके लिप्स ज्यादा फटे हुए हों, तो स्क्रब करने से पहले लिप्स पर शहद लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें.

होंठों को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना 8 से 9 गिलास पानी पिए. लिप्स पर लिप बाम लगाएं.

शहद और चीनी की मदद से आप अपने लिप्स की डेड स्किन को हटा सकते हैं. इस होममेड लिप स्क्रब से आपके लिप्स नेचुरली पिंक और सॉफ्ट हो सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.