अब महंगे कॉस्मेटिक्स नहीं! चेहरे पर गजब का 'पिंक ग्लो' पाने के लिए लगाएं किचन में रखी ये खास चीजें

Pink Glow Skin Care Tips: आजकल लोग महंगे कॉस्मेटिक्स का सहारा काफी ज्यादा लेते हैं. स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को चेहरे पर लगाते हैं, जिससे स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल नजर आने लगती है. अगर आप भी स्किन पर गजब का 'पिंक ग्लो' पाना चाहती हैं लेकिन नहीं पता कि आपको कैसे मिल सकता है. आज आपको कुछ कमाल की चीजों को बताते हैं, जिसको चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा काफी ज्यादा ग्लोइंग और खिला-खिला नजर आ सकता है. आइए आपको भी नोट कर लें बताते हैं.



चेहरे पर पिंक ग्लो कैसे पाएं?

1. चुकंदर

अगर आप अपने चेहरे को खिला-खिला और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर को अपनी स्किन पर लगाकर गजह की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं. स्किन को ठंडक देने के साथ साथ उसे हाइड्रेट और गंदगी को बाहर निकालकर पिंक ग्लो को बढ़ाएगी.



2. चुकंदर का रस और गुलाब जल

आपको 1 कटोरी लेनी है और फिर उसमें चुकंदर को पीसकर उसके रस को डालना है फिर गुलाब जल को भी मिक्स करके आपको गजब का पेस्ट बना लेना है अब आपका फेस पैक बनकर तैयार है इसको आप चेहरे पर लगा सकते हैं.



3. शहद और बेसन

आप अपने चेहरे पर शहद और बेसन का लेप बनाकर भी लगा सकती हैं ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ-साथ त्वचा में गजब की नमी भी देगा. एक बार आपको जरूर लगाकर देखना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.