अब महंगे कॉस्मेटिक्स नहीं! चेहरे पर गजब का 'पिंक ग्लो' पाने के लिए लगाएं किचन में रखी ये खास चीजें

Pink Glow Skin Care Tips: सर्दी के मौसम में स्किन और हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोग स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आज आपको बताते हैं कि आप कैसे स्किन पर पिंक ग्लो पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:09 AM IST
Pink Glow Skin Care Tips: आजकल लोग महंगे कॉस्मेटिक्स का सहारा काफी ज्यादा लेते हैं. स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को चेहरे पर लगाते हैं, जिससे स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल नजर आने लगती है. अगर आप भी स्किन पर गजब का 'पिंक ग्लो' पाना चाहती हैं लेकिन नहीं पता कि आपको कैसे मिल सकता है. आज आपको कुछ कमाल की चीजों को बताते हैं, जिसको चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा काफी ज्यादा ग्लोइंग और खिला-खिला नजर आ सकता है. आइए आपको भी नोट कर लें बताते हैं.
 

चेहरे पर पिंक ग्लो कैसे पाएं?

1. चुकंदर

अगर आप अपने चेहरे को खिला-खिला और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर को अपनी स्किन पर लगाकर गजह की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं. स्किन को ठंडक देने के साथ साथ उसे हाइड्रेट और गंदगी को बाहर निकालकर पिंक ग्लो को बढ़ाएगी.
 

2. चुकंदर का रस और गुलाब जल

आपको 1 कटोरी लेनी है और फिर उसमें चुकंदर को पीसकर उसके रस को डालना है फिर गुलाब जल को भी मिक्स करके आपको गजब का पेस्ट बना लेना है अब आपका फेस पैक बनकर तैयार है इसको आप चेहरे पर लगा सकते हैं. 
 

3. शहद और बेसन

आप अपने चेहरे पर शहद और बेसन का लेप बनाकर भी लगा सकती हैं ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ-साथ त्वचा में गजब की नमी भी देगा. एक बार आपको जरूर लगाकर देखना चाहिए.

 

इसे भी पढ़ें: नींद की कमी छीन सकती है चेहरे की चमक, जान लें ब्यूटी स्लीप के फायदे!
 

 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

