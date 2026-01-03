Advertisement
इस विटामिन की कमी से होते हैं सफेद बाल, जानें बचाव का तरीका!

आज के समय में कम उम्र में अधिकतर लोग सफेद बालों की समस्या से परेसान हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग मेहंदी और कलर का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जानते हैं सफेद बाल विटामिन की कमी की वजह से भी होता है. आइए जानते हैं उस विटामिन के बारे में जिसकी कम की वजह से सफेद बालों की समस्या होती है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:46 PM IST
अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग बालों से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. कम उम्र में अधिकतर लोग झड़ते बाल और सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. कम उम्र में सफेद बालों की समस्या होने पर लोग अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग मेहंदी या फिर कलर का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जाते हैं सफेद बाल विटामिन की कमी की वजह से होता है. आइए जानते हैं किस विटामिन की वजह से सफेद बालों की समस्या होती है. 

सफेद बाल का कारण 
बालों का रंग मेलेनिन पर निर्भर करता है. जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो मेलेनिन का उत्पादन कम हो जाता है जिससे बाल धीरे-धीरे सफेद होने लगते है. विटामिन बी 12 तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 की कमी से बाल सफेद होते है वहीं जड़े कमजोर होती है. 

विटामिन बी 12 की कमी के लिए कौन-कौन फूड्स खाएं 
 विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए अंडे, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, मांस, मछली और मशरूम का सेवन कर सकते हैं. इन चीजों का सेवन करने से बाल हेल्दी हो सकते हैं. इन हेल्दी चीजों का सेवन करने से सेहत के साथ-साथ बालों पर असर पड़ेगा. हेल्दी और मजबूत बालों के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं.  

हेल्दी डाइट 
बालों की सेहत के लिए रोजाना बैलेंस डाइट, हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन फूड्स का सेवन करना चाहिए. रोजाना खूब पानी पिएं. रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए. नींद की कमी से भी ग्रे हेयर की समस्या हो सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

