इस विटामिन की कमी से होते हैं सफेद बाल, जानें बचाव का तरीका!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग बालों से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. कम उम्र में अधिकतर लोग झड़ते बाल और सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. कम उम्र में सफेद बालों की समस्या होने पर लोग अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग मेहंदी या फिर कलर का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जाते हैं सफेद बाल विटामिन की कमी की वजह से होता है. आइए जानते हैं किस विटामिन की वजह से सफेद बालों की समस्या होती है.

सफेद बाल का कारण

बालों का रंग मेलेनिन पर निर्भर करता है. जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो मेलेनिन का उत्पादन कम हो जाता है जिससे बाल धीरे-धीरे सफेद होने लगते है. विटामिन बी 12 तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 की कमी से बाल सफेद होते है वहीं जड़े कमजोर होती है.

विटामिन बी 12 की कमी के लिए कौन-कौन फूड्स खाएं

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए अंडे, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, मांस, मछली और मशरूम का सेवन कर सकते हैं. इन चीजों का सेवन करने से बाल हेल्दी हो सकते हैं. इन हेल्दी चीजों का सेवन करने से सेहत के साथ-साथ बालों पर असर पड़ेगा. हेल्दी और मजबूत बालों के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं.

हेल्दी डाइट

बालों की सेहत के लिए रोजाना बैलेंस डाइट, हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन फूड्स का सेवन करना चाहिए. रोजाना खूब पानी पिएं. रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए. नींद की कमी से भी ग्रे हेयर की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

