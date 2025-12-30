Advertisement
trendingNow13058019
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

सुबह उठते साथ चेहरे पर करें 'आइस मसाज'! कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा पार्लर जैसा निखार...

Ice Massage Benefits: चेहरे पर केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के जमाने में कई लोग स्किन केयर के लिए नेचुरल तरीके तलाशते रहते हैं. ऐसा ही एक नेचुरल तरीका 'आइस मसाज' है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते साथ चेहरे पर आइस मसाज करने के क्या फायदे हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह उठते साथ चेहरे पर करें 'आइस मसाज'! कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा पार्लर जैसा निखार...

Morning Skincare Routine: आज के समय में स्किन केयर के लिए लोग नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से मसाज, फेशियल करवाने के बजाय महिलाएं नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं स्किन केयर का एक आसान और असरदार तरीका काफी वायरल हो रहा है, जो सुबह-सुबह आइस मसाज या बर्फ से चेहरा धोने का है. ये तरीका आपको सुनने में भले ही नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन इसके फायदे बहुत ही खास हैं. रोज सुबह कुछ मिनट बर्फ से चेहरे की मसाज करने से स्किन में ताजगी और निखार साफ नजर आता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

सूजन और थकान को दूर करे
कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद चेहरे पर सूजन या आंखों के नीचे पफीनेस दिखने लगती है. आमतौर पर इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, ज्यादा नमक खाना या थकान. ऐसे में सुबह उठने के बाद बर्फ से चेहरा धोना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. आपको बता दें, ठंडक के कारण चेहरे की नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे सूजन कम होती है और स्किन रिलैक्स महसूस करती है. केवल 1 से 2 मिनट आइस मसाज करने से चेहरा तरोताजा और फ्रेश दिखने लगता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

टाइट और चमकदार स्किन
उम्र, धूप और प्रदूषण के कारण कई बार स्किन ढीली और बेजान लगने लगती है. ऐसे में आइस से मसाज करने से आपकी स्किन टाइट हो सकती है. बर्फ से मसाज करने से ब्लाड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. इसके साथ-साथ बर्फ पोर्स को छोटा करने में मदद करता है, जिससे स्किन स्मूद और साफ नजर आने लगती है. रोजाना इसके इस्तेमाल से चेहरे की चमक धीरे-धीरे बढ़ने लगती है. 

 

पिंपल और ऑयली स्किन
पिंपल या ऑयली स्किन की समस्या से परेशान लोगों के लिए आइस समाज बेहद फायदेमंद हो सकता है. बर्फ स्किन से अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करने के साथ-साथ सूजन वाले पिंपल्स को भी शांत करती है. इसलिए सुबह बर्फ से चेहरा धोने से स्किन साफ रहती है और दिनभर चिपचिपाहट महसूस नहीं होती. खासतौर पर गर्मियों या स्ट्रेस में इसे करना बेहद फायदेमंद होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Ice massage benefitsMorning skincare routine

Trending news

पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
aayodhya ram mandir
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत
mumbai accident
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत