क्या आप भी फ्रिजी बालों से परेशान हैं? बस ये 3 तेल बदल सकते हैं आपकी जिंदगी, इस्तेमाल करें और देखें जादू!

Oil for Frizzy Hair: क्या समय के साथ-साथ आपके बाल फ्रिजी हो गए हैं? डैमेज और फ्रिजी बालों के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते-करते थक गए हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे हेयर ऑयल के बारे में बताएंगे, जो आपके फ्रिजी और डैमेज बालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:35 PM IST
Hair Care Routine: आज के समय में हर दूसरा इंसान बालों से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है. इसका बड़ा कारण बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण, केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल और गलत खान-पान है. इसके कारण अक्सर बाल फ्रिजी होने की समस्या हो जाती है. फ्रिजी बाल न केवल उलझते हैं, बल्कि देखने में भी बेजान लगते हैं और समय के साथ-साथ ये बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी स्मूद, चमकदार और सुलझे हुए बाल चाहते हैं, तो सही तेल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको फ्रिजी बालों को ठीक करने के लिए बेस्ट तेलों के बारे में बताएंगे..

 

नारियल तेल
स्किन से लेकर बालों के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल सदियों से होता आया है. खासकर बालों की देखभाल के लिए नारियल तेल ही लोगों का सबसे पहली पसंद है. ये बालों की गहराई में जाकर नमी पहुंचाता है और ड्राइनेस को कम करता है. नारियल तेल में फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और फ्रिजीनेस को भी धीरे-धीरे कम करते हैं. ऐसे में हफ्ते में दो बार हल्का गुनगुना नारियल तेल बालों में लगाने से बाल मुलायल और चमकदार बनते हैं. 

आर्गन तेल
आर्गन तेल को 'लिक्विड गोल्ड' कहा जाता है. खासकर बालों के लिए ये बेहतरीन है. पोषक तत्वों से भरपूर आर्गन में विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो बालों को पोषण देने का काम करता है. खासतौर पर फ्रिजी और डैमेज बालों के लिए आर्गन तेल बेहद फायदेमंद है. इस तेल को आप बाल धोने के बाद भी लगा सकते हैं, कुछ बूंदें आर्गन तेल की लगाने से बाल स्मूद रहते हैं और पूरे दिन सुलझे रहते हैं. 

 

बादाम तेल
बालों के लिए बादाम तेल भी बेहद फायदेमंद है. बालों पर इसके इस्तेमाल से बालों में नमी और मजबूती बनी रहती है. पोषक तत्वों से भरपूर बादाम तेल में मैग्नीशिमय, प्रोटीन और विटामिन E पाए जाते हैं, जो बालों को टूटने से बचाते हैं. ये बालों की नमी को बनाए रखकर फ्रिजीनेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं. इसके रोजाना इस्तेमाल से बाल मुलायम होते हैं, साथ ही उनका टेक्सचर भी बेहतर होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

