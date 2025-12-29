Advertisement
trendingNow13056939
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

कोरियन तरीके से करें स्किनकेयर, 10 मिनट में हो जाएगी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन; जानें क्या है 4-2-4 Skincare Rule..

4-2-4 Rule Skincare: क्या आपके 4-2-4 स्किनकेयर रूल के बारे में सुना है? आजकल सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल हो रहा है. इस खबर में हम आपको इस रूल के बारे में डीटेल में बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोरियन तरीके से करें स्किनकेयर, 10 मिनट में हो जाएगी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन; जानें क्या है 4-2-4 Skincare Rule..

Korean Skincare Routine: समय के साथ-साथ स्किनकेयर के तरीके भी बदलते आए हैं. आज के समय में कोरियन स्किनकेयर को लोग काफी फॉलो करते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया और ब्यूटी ब्लॉग्स में 4-2-4 स्किनकेयर रूल काफी चर्चा में है. कई लोगों का दावा है कि इस रूटीन से स्किन साफ, ग्लोइंग और हेल्दी बनती है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर 4-2-4 स्किनकेयर रूल क्या है और क्या सच में ये असर करता है? इस खबर में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे..

 

क्या है 4-2-4 स्किनकेयर रूल?
4-2-4 स्किनकेयर रूल एक कोरियन स्किनकेयर तकनीक है, जिसमें चेहरे को तीन स्टेप्स में लगभग 10 मिनट के लिए साफ किया जाता है. इसमें पहले 4 मिनट तक ऑयल क्लींजर से मसाज किया जाता है, फिर 2 मिनट के लिए फोम या वॉटर-बेस्ट फेस वॉश का इस्तेमाल किया जाता है और लास्ट के 4 मिनट के लिए पानी से अच्छी तरह धोया जाता है. इसका मकसद स्किन को गहराई से साफ करना है, ताकि मेकअप और एक्स्ट्रा ऑयल हट जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

डीप क्लीनिंग से स्किन होती है साफ
इसके पहले स्टेप में 4 मिनट तक ऑयल क्लींजर से चेहरे पर मसाज करना होता है, ताकि पोर्स के अंदर जमी गंदगी और मेकअप पिघलने लगे. इसके बाद 2 मिनट का फेस वॉश स्किन को फ्रेश और क्लीन करता है. ऐसा करने से स्किन की ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और डलनेस कम हो सकती है. 

 

सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन 
आपको बता दें, इस रूप की मदद से आप सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन पा सकते हैं. दरअसल आमतौर पर लोग जल्दी-जल्दी चेहरा धो लेते हैं, जिससे स्किन पूरी तरह साफ नहीं हो पाता. ऐसे में 4-2-4 रूल में जब आप पानी से अच्छे से चेहरे धोते हैं, तो साबुन और क्लींजर चेहरे पर नहीं बचते. इससे स्किन ड्राई नहीं होती और नेचुरल नमी बनी रहती है. 

 

क्या हर किसी के लिए सही है ये रूल?
4-2-4 स्किनकेयर रूल नॉर्मल से ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ऑयली या सेंसिटिव स्किन वालों के लिए रोजाना 10 मिनट तक क्लींजिंग करना थोड़ा हार्श हो सकता है. ऐसे में इसे अपनी रूटीन में शामिल करने से पहले हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राय करें और स्किन पर इसका रिएक्शन देखें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

4-2-4 rule skincareKorean skincare routine

Trending news

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू