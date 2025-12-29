कोरियन तरीके से करें स्किनकेयर, 10 मिनट में हो जाएगी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन; जानें क्या है 4-2-4 Skincare Rule..

Korean Skincare Routine: समय के साथ-साथ स्किनकेयर के तरीके भी बदलते आए हैं. आज के समय में कोरियन स्किनकेयर को लोग काफी फॉलो करते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया और ब्यूटी ब्लॉग्स में 4-2-4 स्किनकेयर रूल काफी चर्चा में है. कई लोगों का दावा है कि इस रूटीन से स्किन साफ, ग्लोइंग और हेल्दी बनती है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर 4-2-4 स्किनकेयर रूल क्या है और क्या सच में ये असर करता है? इस खबर में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे..

क्या है 4-2-4 स्किनकेयर रूल?

4-2-4 स्किनकेयर रूल एक कोरियन स्किनकेयर तकनीक है, जिसमें चेहरे को तीन स्टेप्स में लगभग 10 मिनट के लिए साफ किया जाता है. इसमें पहले 4 मिनट तक ऑयल क्लींजर से मसाज किया जाता है, फिर 2 मिनट के लिए फोम या वॉटर-बेस्ट फेस वॉश का इस्तेमाल किया जाता है और लास्ट के 4 मिनट के लिए पानी से अच्छी तरह धोया जाता है. इसका मकसद स्किन को गहराई से साफ करना है, ताकि मेकअप और एक्स्ट्रा ऑयल हट जाए.

डीप क्लीनिंग से स्किन होती है साफ

इसके पहले स्टेप में 4 मिनट तक ऑयल क्लींजर से चेहरे पर मसाज करना होता है, ताकि पोर्स के अंदर जमी गंदगी और मेकअप पिघलने लगे. इसके बाद 2 मिनट का फेस वॉश स्किन को फ्रेश और क्लीन करता है. ऐसा करने से स्किन की ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और डलनेस कम हो सकती है.

सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन

आपको बता दें, इस रूप की मदद से आप सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन पा सकते हैं. दरअसल आमतौर पर लोग जल्दी-जल्दी चेहरा धो लेते हैं, जिससे स्किन पूरी तरह साफ नहीं हो पाता. ऐसे में 4-2-4 रूल में जब आप पानी से अच्छे से चेहरे धोते हैं, तो साबुन और क्लींजर चेहरे पर नहीं बचते. इससे स्किन ड्राई नहीं होती और नेचुरल नमी बनी रहती है.

क्या हर किसी के लिए सही है ये रूल?

4-2-4 स्किनकेयर रूल नॉर्मल से ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ऑयली या सेंसिटिव स्किन वालों के लिए रोजाना 10 मिनट तक क्लींजिंग करना थोड़ा हार्श हो सकता है. ऐसे में इसे अपनी रूटीन में शामिल करने से पहले हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राय करें और स्किन पर इसका रिएक्शन देखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.