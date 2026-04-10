गर्मियों में हेयर ऑयलिंग करने से पहले जान लें कितनी बार और करने का सही समय, मिलेगी मजबूती

Hair Oiling In Summer Tips: गर्मियों के मौसम आती हैं इसका बुरा असर शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके हेयर पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. तेज धूप, पसीना, धूल और प्रदूषण बालों को कमजोर, बेजान और रूखा बना देता है आपके बाल दूसरों के सामने काफी ज्यादा गंदे नजर आते हैं. समर में कुछ लड़कियों को ये समझ में नहीं आता है कि हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं? अगर आप भी यही सोच में हैं, तो आज आपको बताते हैं कि हेयर ऑयलिंग करना बेहद ही अच्छा माना जाता है ये आपकी बालों को गंदगी से भी बचाता है. बालों में तेल लगाना एक जरूरी देखभाल के रूप में भी माना जाता है.



कुछ लड़कियां ये समझ नहीं पाती हैं कि गर्मियों में तेल कितनी बार लगाना चाहिए और इसका सही समय क्या है? तेल का सही तरीके और समय पर लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना दिक्कतें भी ज्यादा बढ़ सकती हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप भी जान लीजिए.



गर्मियों में हेयर ऑयलिंग का तरीका और समय

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गर्मियों का मौसम आते ही इसका बुरा आपके बालों पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है. बालों में पसीने की वजह से बदबू और गंदगी लगती है, जो आपके बालों को धीरे-धीरे खराब कर रहे हैं. आइए आपको लगाने के बारे में सारी चीजें बताते हैं.



हेयर ऑयलिंग नहाने से कितने घंटे पहलें करें?

आपको बताते हैं गर्मियों में एक रात पहले ही बालों में हेयर ऑयलिंग कर लेनी चाहिए. रात में हल्का तेल लगाकर सुबह धोना बेस्ट है, इससे स्कैल्प को अच्छे से पोषण मिल जाता है.



ठंडा या गुनगुना तेल

बालों में हेयर ऑयलिंग करते समय आपको हल्का सा गुनगुना तेल ही रखना चाहिए. तेल को थोड़ा सा गर्म करके इसको अच्छे से जड़ों में लगा लेना है. ये आपके सिर को काफी ज्यादा आराम देगा.



हफ्ते में कितनी बार?

अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हफ्ते में कितनी बार तेल बालों में लगाना चाहिए. गर्मियों में हर दिन बालों में तेल लगाने के बजाय आप 1 या 2 बार भी अच्छे से लगा सकते हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)