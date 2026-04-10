कहीं आप गर्मियों में गलत तरह से तो नहीं कर रही हैं मेकअप, लंबे समय तक टिका रखने के लिए अपनाएं स्टेप बाय स्टेप तरीके

Makeup Tips In Summer: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर और स्किन पर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. कुछ लड़कियां बाहर जाने के लिए मेकअप का सहारा लेती हैं. तेज धूप, पसीना, उमस और धूल-मिट्टी के कारण मेकअप काफी ज्यादा खराब हो जाता है. कई लोग ऐसी भी शिकायत करते हैं कि घर निकलते ही पसीने की वजह से सारा मेकअप धुल जाता है. गर्मियों में मेकअप करने का कुछ लड़कियां सही तरीका नहीं जानती हैं, जिस वजह से दिक्कतें और भी बढ़ने लगती है. बिना मेकअप चेहरा काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, जिस वजह से फेस फ्रेश भी नहीं दिखता है. कुछ छोटे-छोटे मेकअप रूटीन को अपनाकर आप अपने चेहरे को ग्लासी सा बना सकते हैं.



अगर आप भी गर्मियों के मौसम में अपने मेकअप को अच्छे तरीके से लगाना चाहते हैं, तो आप कुछ छोटे-छोटे मेकअप रूटीन को अपना सकते हैं, जिससे आप अपने चेहरे को ग्लैमर दिखा सकते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

गर्मियों में मेकअप करने का सही तरीका



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1. स्किन को प्रेप

अगर आप गर्मियों में अपने लुक को थोड़ा सा हटके और ग्लैमर दिखाना चाहती है, तो आपको सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेना चाहिए. इसको करने से मेकअप काफी अच्छे से ऑब्जर्व होकर लंबे समय तक टिका रहेगा.



2. सनस्क्रीन

अगर आप स्किन को ग्लोइंग और लंबे समय तक मेकअप को टिका रखना चाहते हैं, तो आप 50 प्लस एसपीएफ वाली सनस्क्रीन को लगा सकते हैं. वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड सनस्क्रीन का उपयोग करे ताकि त्वचा को ऑयली ये ना बनाएं.



3. हल्का बेस

अगर आप डेली रूटीन में मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हल्का ही करने की कोशिश आपको करनी चाहिए. फाउंडेशन की जगह पर आपको बीबी या सीसी क्रीम का इस्तेमाल करना है ताकि अच्छी कवरिंग चेहरे को मिल सके.



4. ब्लश और हाइलाइटर

हल्का बेस चेहरे पर लगाने के बाद आपको ब्लश और हाइलाइटर को लगाना है ताकि आपकी स्किन चमकदार बन सके. टिंटेंड ब्लश का उपयोग आपको करना चाहिए. ये लगाने में एकदम बेस्ट होते हैं.आंख के के ऊपर की तरफ आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है.



5. हल्की लिपस्टिक

चटकदार चीज होंठ पर लगाने की बजाय आप हल्की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं. ये आपकी होंठों को चमकदार बनाने में मददगार होती है. स्किन टोन के हिसाब से ही आपको मेकअप के लास्ट में लगानी है.



6. मेकअप सेट

अच्छे से मेकअप को लगाने के बाद आपको लूज पाउडर से अच्छे से सेट कर लेना है. एक्स्ट्रा ऑयल कम होने के साथ-साथ मेकअप को टिकाऊ भी किया जा सकता है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)