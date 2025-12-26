सर्दियों में इन गलतियों की वजह से तेजी से झड़ने लगते हैं बाल, आज ही तुरंत बदल डालें अपनी ये आदतें

Hair Care Tips In Winter Home Remedies: सर्दियों का मौसम आ गया है और ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में अपनी हेल्थ के साथ-साथ त्वचा और बालों का भी खास ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए. ठंडी हवा स्कैल्प पर काफी बुरा असर डालती है. डैंड्रफ की भी समस्या अचानक तेज से बढ़ने लग जाती है. आपको कई जगहों पर शर्मिंदा भी होने पड़ता है. इस मौसम में बालों के झड़ने की समस्या भी आपको काफी देखने को मिलती है. शुष्क मौसम और प्रदूषण का सीधा असर हमारे बालों में देखने को मिलता है. लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए काफी कुछ करते हैं लेकिन असर काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, अगर आप भी इस समस्या से काफी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ गलतियों को कम से कम करना चाहिए. आइए आप भी जान लीजिए.



सर्दियों में झड़ते बालों की समस्या को कैसे रोकें?



1. गर्म पानी से बाल

कुछ लोग सर्दियों में अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं, ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए. ये बेकार वाली आदत आपके बालों को नुकसान कर सकती है. स्कैल्प रूखी हो जाती है और बाल कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं.



2. हेयर स्टाइलिंग टूल्स

सर्दियों में आपके अपने बालों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना कई समस्या आपके बालों को घेर लेती हैं, अधिकतर लड़कियों को हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती है, जिससे आपके बालों को काफी ज्यादा नुकासन होता है. गर्माहट बालों से नमी के साथ कमजोर भी बना देती है.



3. मालिश न करना

आपको अपने बालों पर खास ध्यान देना चाहिए. स्कैल्प की मालिश न करने से आपके बाल ठंड के मौसम में कमजोर हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं. बालों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचाना जरूरी होता है.



4. डीहाइड्रेशन

सर्दियों में शरीर में पानी की कमी काफी ज्यादा हो जाती है. इसका असर आपके बालों में भी देखने को मिलता है. बालों को डीहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देना है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.