सुबह उठते ही सूजी हुई लगती हैं आंखें? Puffy Eyes से राहत पाने के लिए अपना सकते हैं ये 4 सबसे असरदार तरीके

Puffy Eyes Remedies: कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आंखों के नीचे हल्की सूजन होने लगती है, जिससे लोग परेशान रहते हैं आज आपको बताते हैं आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:07 AM IST
Puffy Eyes Remedies:  अधिकतक लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही सुबह उठते हैं, तो आंखों के नीचे हल्की सूजन हो जाती है और वो धीरे-धीरे से बढ़नी लगनी शुरू हो जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. दिनभर भी चेहरा काफी ज्यादा खराब लगने लगता है. अगर चेहरा ऐसी रहता है, तो इसको बुरा असर आपकी हेल्थ और सुंदरता को और ज्यादा बिगाड़ देता है. कुछ लोगों के साथ ये काफी ज्यादा होने लगता है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. कई सारी चीजों को भी लगाते हैं, लेकिन इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है आंखों की सूजन से छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कुछ घरेलू तरीका जिससे आप चेहरे को एकदम फ्रेश रख सकते हैं.
 

Puffy Eyes से राहत कैसे पाएं?
 

1. चेहरे पर ठंडा पानी

अगर आप आंखों की सूजन से छुटकारा पाना चाहते हैं और सुबह उठते ही आपका चेहरा काफी ज्यादा सूजा-सूजा सा नजर आने लगता है, तो आपको सुबह उठते ही आंखों में थोड़ा सा ठंडा पानी छिड़कना चाहिए.
 

2. पानी पीना

आंखों की सूजन अगर सुबह-सुबह होने लगती है, तो आपको सबसे पहले उठते ही 1 गिलास पानी पीना चाहिए, इससे आपके शरीर और चेहरे को काफी ज्यादा फायदा होगा. 
 

3. आइस 

अगर आप आंखों की सूजन को कम करके छुटकारा पाना चाहते है, तो आपको अपने चेहरे पर आइस को लगाकर मसाज करनी चाहिए, ऐसा करने से चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ेगी और सूजन को जल्दी कम भी आप कर सकते हैं.
 

4. संतुलित आहार 

अगर आप आंखों की सूजन को कम करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपनी डाइट में  संतुलित आहार को लेना है, ये आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपकी त्वचा पर भी काफी अच्छा असर डालती है.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

