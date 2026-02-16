हेयर टाइप के अनुसार लगाएं तेल,नहीं टूटेगा आपका 1 भी बाल!

हेयर फॉल और बालों से संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग बालों में तेल लगाने की सलाह देते हैं. माना जाता है कि तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं वहीं हेयर फॉल की समस्या भी दूर होती है. क्या आप जाते हैं बालों में तेल हमेशा हेयर टाइप के अनुसार लगाना चाहिए. हेयर टाइप के अनुसार तेल लगाने से बालों को ज्यादा फायदा मिलता है.

ड्राई बाल

अगर आपके बाल ड्राई और बेजान है, तो इसका मतलब है कि बालों को गहराई और नमी की जरूरत है. ऐसे में आप बालों के पोषण के लिए नारियल तेल लगा सकते हैं. नारियल तेल बालों की जड़ों में पहुंचकर बालों को मजबूत बनाता है. वहीं नारियल तेल लगाने से बालों की नमी आती है.

पतले बाल

अगर आपके बाल पतले और हेयर फॉल काफी हो रहा है तो आपको स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहिए. इसके लिए आप बालों में रोजमेरी ऑयल लगा सकते हैं. रोजमेरी ऑयल लगाने से जड़े मजबूत होगी वहीं हेयर फॉल कम हो सकता है.

ऑयली हेयर

अगर आपके बाल ऑयली है यानी हेयर फॉश के अगले दिन बाल चिपचिपे हो जाते हैं या फिर स्कैल्प पर खुजली रहती है तो आपको बालों में टी-ट्री ऑयल लगाना चाहिए. यह तेल हल्का होता है वहीं इसमें एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं जो कि डैंड्रफ को कम करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.