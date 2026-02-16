Advertisement
trendingNow13112023
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

हेयर टाइप के अनुसार लगाएं तेल,नहीं टूटेगा आपका 1 भी बाल!

बालों की देखभाल के लिए अक्सर बालों में तेल लगाने की सलाह दी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बालों में हमेशा तेल हेयर टाइप के अनुसार लगाना चाहिए, हेयर टाइप के अनुसार तेल लगाने से बाल मजबूत होंगे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेयर टाइप के अनुसार लगाएं तेल,नहीं टूटेगा आपका 1 भी बाल!

हेयर फॉल और बालों से संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग बालों में तेल लगाने की सलाह देते हैं. माना जाता है कि तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं वहीं हेयर फॉल की समस्या भी दूर होती है. क्या आप जाते हैं बालों में तेल हमेशा हेयर टाइप के अनुसार लगाना चाहिए. हेयर टाइप के अनुसार तेल लगाने से बालों को ज्यादा फायदा मिलता है. 

ड्राई बाल 
अगर आपके बाल ड्राई और बेजान है, तो इसका मतलब है कि बालों को गहराई और नमी की जरूरत है. ऐसे में आप बालों के पोषण के लिए नारियल तेल  लगा सकते हैं. नारियल तेल बालों की जड़ों में पहुंचकर बालों को मजबूत बनाता है. वहीं नारियल तेल लगाने से बालों की नमी आती है. 

पतले बाल 
अगर आपके बाल पतले और हेयर फॉल काफी हो रहा है तो आपको स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहिए. इसके लिए आप बालों में रोजमेरी ऑयल लगा सकते हैं. रोजमेरी ऑयल लगाने से जड़े मजबूत होगी वहीं हेयर फॉल कम हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑयली हेयर 
अगर आपके बाल ऑयली है यानी हेयर फॉश के अगले दिन बाल चिपचिपे हो जाते हैं या फिर स्कैल्प पर खुजली रहती है तो आपको बालों में टी-ट्री ऑयल लगाना चाहिए. यह तेल हल्का होता है वहीं इसमें एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं जो कि डैंड्रफ को कम करता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
Amrit Wilson
'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार
Supreme Court
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार
अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
defence news
अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
Punjab
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
assembly elections
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
National News
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
HAMMER weapon system
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
Jammu Kashmir
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
India News
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी