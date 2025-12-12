Advertisement
किस विटामिन की कमी से चेहरे पर होती है झाइयां? जानें बेदाग चेहरे के लिए क्या करें

चेहरे पर झाइयां किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. क्या आप जानते हैं विटामिन की कमी से चेहरे पर झाइयां होती है, आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से चेहरे पर झाइयां होती है. 

 

Dec 12, 2025
किस विटामिन की कमी से चेहरे पर होती है झाइयां? जानें बेदाग चेहरे के लिए क्या करें

चेहरे पर झाइयां होना खासकर महिलाओं में एक साधारण समस्या है. कई बार लोग चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने और झाइयां से पीछा छुड़ाने के लिए महंगे प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट लेने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है तो आखिर इसकी वजह क्या है. झाईयां सिर्फ चेहरे पर बनी काली लकीरें या गहरे धब्बे नहीं हैं, बल्कि ये शरीर में रक्त की कमी और अशुद्धता का संकेत हैं.

किस विटामिन की कमी से होती है झाइयां 
आयुर्वेद में चेहरे की झाइयां को पित्त दोष के असंतुलन से जोड़कर देखा गया है. धूप के ज्यादा संपर्क में आने से समस्या बढ़ने लगती है और फिर मेलास्मा होने का खतरा भी बढ़ जाता है. चेहरे की झाइयां को कुछ आयुर्वेदिक उपायों से कम किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आहार में परिवर्तन लाना भी बहुत जरूरी है. विज्ञान कहता है कि शरीर में विटामिन सी, डी, बी12, और फोलिक एसिड की कमी से चेहरे पर झाइयां होने लगती हैं.

चेहरे पर झाइयां कम करने के लिए क्या करें 
शरीर में इन सभी विटामिन के संतुलन से चेहरे पर निखार लाया जा सकता है. हल्दी और एलोवेरा जैल झाईयों के लिए रामबाण इलाज है. इसके लिए कच्ची हल्दी की गांठ को पीसकर उसमें ताजा एलोवेरा जैल बनाकर चेहरे पर लगाएं. सूख जाने पर गुनगुने पानी से मिश्रण को हटा दें. इस पैक को हफ्ते में दो दिन लगाएं. हल्दी चेहरे के गहरे दाग-धब्बों को कम करने में मदद करेगी और एलोवेरा चेहरे को नमी देगा.

चेहरे पर मसाज करें 
चेहरे पर फेस ऑयल से मसाज करने से भी फायदा मिलेगा. इसके लिए जैतून या बादाम के तेल में ग्लिसरीन मिलाकर हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में चेहरे की मसाज करें. अगर स्किन ऑयली है तो हफ्ते में एक बार और अगर ड्राई है तो दो बार मसाज करें. इससे चेहरे में रक्त का संचार बढ़ेगा और चेहरे पर ग्लो आएगा. गुलाबजल और कच्चे दूध का पेस्ट भी झाईयों को कम करने में मदद करता है. दूध चेहरे के रोम छिद्रों में जमी गंदगी को निकालने में मदद करेगा, जबकि गुलाबजल स्किन को अंदर से तरोताजा करेगा.

झाइयां कम करने के लिए लें ये डाइट 
झाइयां से पीछा छुड़ाने के लिए आहार में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, डी, बी12, और फोलिक एसिड जरूरी है. रक्त शुद्धि के लिए सुबह खाली पेट आंवला का जूस, गिलोय का जूस और अनार का सेवन लाभकारी होगा. वहीं फोलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों में आसानी से मिल जाता है. अपने आहार में हरी सब्जियों के सूप जैसे पालक, चुकंदर, गाजर और टमाटर और सहजन का सूप शामिल करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

पतले-दुबले लोगों को क्यों हो रही है फैटी लिवर की समस्या, जानें इसका कारण! 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

