इस विटामिन की कमी से चेहरे पर आती है झुर्रियां, जानें टाइट स्किन के लिए हेल्दी डाइट!

बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना नेचुरल होता है लेकिन आज के समय में तनाव, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और नींद की कमी से चेहरे पर कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां देखने को मिल रही हैं. आज के समय में 30 की उम्र में लोगों के चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो गई हैं. 30 की उम्र में स्किन ढीली हो जाती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से चेहरे पर झुर्रियां आती है.

किस विटामिन की कमी से चेहरे पर झुर्रियां आती है

विटामिन सी और विटामिन ई की कमी से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं. कम उम्र में आपके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है तो आप डाइट में विटामिन सी और विटामिन ई को सामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं विटामिन सी और ई की कमी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए.

विटामिन सी

विटामिन सी के लिए डाइट में आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद और कीवी का सेवन करना चाहिए. इन फलों का सेवन करने से शरीर में कोलेजन बढ़ता है जिस चेहरे पर कसावट आती है.

विटामिन ई

विटामिन ई के लिए आप डाइट में बादाम, सूरजमुखी, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन कर सकते हैं. इन चीजों का सेवन करने से चेहरे की झुर्रियां कम हो सकती है.

स्किन रिपेयर

स्किन रिपेयर के लिए आप डाइट में टमाटर, ब्रोकली और पालक का सेवन कर सकते हैं. इन सब्जियों बीटा कैरोटीन होता है जो कि स्किन रिपेयर में मदद करता है.

चेहरे की कसावट के लिए डाइट में इन चीजों का करें सेवन

पनीर, अंडर, दूध, दाल और सोया इन प्रोडक्ट का सेवन करने से कोलेजन बढ़ता है. जिससे चेहरे पर कोलेजन बढ़ता है. इसके अलावा डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें. इससे स्किन हाइड्रेट रहती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

