इस तरह दूर हो सकती है चेहरे की झाइयां, बस डाइट में शामिल करें ये स्पेशल फूड्स; जानें पिगमेंटेशन का कारण?

चेहरे पर झाइयों की समस्या एक आम समस्या बन गई है. अधिकतर महिलाएं पिग्मेंटेशन से पेशान हैं. झाइयां ना केवल ब्यूटी संबंधी समस्या बल्कि यह स्किन हेल्थ संबंधी समस्या है. चेहरे पर झाइयां ना केवल धूप, हार्मोन में गड़बड़ी बल्कि विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से चेहरे पर झाइयां होती है.

किस विटामिन की कमी से चेहरे पर होती है झाइयां

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार शरीर में विटामिन बी 12 की कमी से झाइयां हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी से स्किन पर झाइयों की समस्या हो सकती है.

विटामिन बी 12 और त्वचा का कनेक्शन

त्वचा पर दाग-धब्बे मेलेनिन पर निर्भर करता है. मेलेनिन बनाने का काम मेलानोसाइट्स की सेल्स करती हैं. जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो मेलानोसाइट्स पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में स्किन के कुछ हिस्सों में मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलेनिन बनाने लगता है. जिस वजह से चेहरे पर गहरे धब्बे या झाइयां दिखने लगते हैं.

क्या करें

अगर चेहरे पर अचानक झाइयां बनने लगें तो इसे बढ़ती उम्र या फिर धूप में बैठने की समस्या समझकर नजरअंदाज ना करें. ऐसे में डॉक्टर के पास जाएं.

डाइट में शामिल करें ये चीजें

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए डाइट में मांस, मछली और अंडे को शामिल करें. शाकाहारी लोग विटामिन बी 12 के लिए दूध, दही और फोर्टिफाइड फूड को डाइट में शामिल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

