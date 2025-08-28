इस तरह दूर हो सकती है चेहरे की झाइयां, बस डाइट में शामिल करें ये स्पेशल फूड्स; जानें पिगमेंटेशन का कारण?
Advertisement
trendingNow12900317
Hindi Newsब्यूटी

इस तरह दूर हो सकती है चेहरे की झाइयां, बस डाइट में शामिल करें ये स्पेशल फूड्स; जानें पिगमेंटेशन का कारण?

चेहरे पर झाइयों की समस्या ना केवल अपनी खूबसूरती को खराब करती हैं. बल्कि यह विटामिन की कमी का संकेत है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से चेहरे पर झाइयां होती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस तरह दूर हो सकती है चेहरे की झाइयां, बस डाइट में शामिल करें ये स्पेशल फूड्स; जानें पिगमेंटेशन का कारण?

चेहरे पर झाइयों की समस्या एक आम समस्या बन गई है. अधिकतर महिलाएं पिग्मेंटेशन से पेशान हैं. झाइयां ना केवल ब्यूटी संबंधी समस्या बल्कि यह स्किन हेल्थ संबंधी समस्या है. चेहरे पर झाइयां ना केवल धूप, हार्मोन में गड़बड़ी बल्कि विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से चेहरे पर झाइयां होती है. 

किस विटामिन की कमी से चेहरे पर होती है झाइयां 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार शरीर में विटामिन बी 12 की कमी से झाइयां हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी से स्किन पर झाइयों की समस्या हो सकती है. 

विटामिन बी 12 और त्वचा का कनेक्शन 
त्वचा पर दाग-धब्बे मेलेनिन पर निर्भर करता है. मेलेनिन बनाने का काम मेलानोसाइट्स की सेल्स करती हैं. जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो मेलानोसाइट्स पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में स्किन के कुछ हिस्सों में मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलेनिन बनाने लगता है. जिस वजह से चेहरे पर गहरे धब्बे या झाइयां दिखने लगते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या करें 
अगर चेहरे पर अचानक झाइयां  बनने लगें तो इसे बढ़ती उम्र या फिर धूप में बैठने की समस्या समझकर नजरअंदाज ना करें. ऐसे में डॉक्टर के पास जाएं. 

डाइट में शामिल करें ये चीजें 
विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए डाइट में मांस, मछली और अंडे को शामिल करें. शाकाहारी लोग विटामिन बी 12 के लिए दूध, दही और फोर्टिफाइड फूड को डाइट में शामिल करें.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  बिना ब्लशर लगाए चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार, बस पी लें चुकंदर और आंवला का ये ड्रिंक! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
Dinesh K Patnaik
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
Rastriya Swayamsevak Sangh
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
Karnataka RTC bus accident
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
Mohan Bhagwat
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
Pakistan
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
;