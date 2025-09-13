इस एक विटामिन के बिना मुमकिन नहीं है बालों की खूबसूरती, स्किन भी बनती है शाइनी
इस एक विटामिन के बिना मुमकिन नहीं है बालों की खूबसूरती, स्किन भी बनती है शाइनी

कुछ न्यूट्रीएंट्स ऐसे होते हैं जिनके बिना स्किन और बालों की सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. इसलिए आपके लिए भी अवेयरनेस जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:27 AM IST
इस एक विटामिन के बिना मुमकिन नहीं है बालों की खूबसूरती, स्किन भी बनती है शाइनी

Vitamin E For Beauty: हम जो खाना खाते हैं, उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं. इन न्यूट्रीएंट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर को सिर्फ बीमारियों से ही नहीं बचाते, बल्कि हमें बाहर से भी सुंदर और जवान बनाए रखते हैं. विटामिन ई ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है. ये शरीर में चर्बी वाले हिस्सों में जमा होता है और लंबे टाइम तक असर करता है.

विटामिन ई की अहमियत
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो शरीर में मौजूद 'फ्री रेडिकल्स' के खिलाफ असरदार होता है. ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं. विटामिन ई इनसे लड़कर हमें महफूज रखता है.

स्किन को कैसे होता है फायदा?
विटामिन ई के कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि ये हमारी त्वचा और बालों को सेहतमंद और खूबसूरत बनाता है. आज के समय में धूल, धूप और पॉल्यूशन के कारण त्वचा पर जल्दी बूढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन अगर शरीर में विटामिन ई की मात्रा सही हो, तो त्वचा लंबे समय तक कोमल, चमकदार और जवां बनी रहती है. यह त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देता है, और झुर्रियों को दूर करने में मदद करता है. यही वजह है कि ज्यादातर मॉइस्चराइजर और फेस क्रीम में विटामिन ई मिलाया जाता है.
 

जुल्फों का दोस्त
बालों की बात करें तो विटामिन ई बालों की जड़ों तक खून पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और टूटते नहीं हैं. यह बालों को रूखा और बेजान होने से भी बचाता है. कई लोग विटामिन ई का तेल अपने सिर में लगाते हैं जिससे बालों की चमक बढ़ती है और लंबाई भी. यहां तक कि अगर सिर की त्वचा में खुजली या डैंड्रफ की समस्या हो, तो विटामिन ई वाला तेल राहत पहुंचा सकता है.

हार्ट के लिए भी जरूरी
इसके अलावा, विटामिन ई दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है. ये खून के थक्के बनने से रोकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम होती है. ये शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है. साथ ही आंखों की रोशनी, मांसपेशियों की ताकत और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है.

विटामिन ई वाले फूड्स
विटामिन ई हमें कुदरती तौर से बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, जैसे कि बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक, सरसों का साग, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज. इसके अलावा सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल और मक्का का तेल भी इसके अच्छे सोर्सेज हैं. आजकल बाजार में विटामिन ई की कैप्सूल या तेल भी मिलते हैं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

