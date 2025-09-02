Gen Z के बीच पॉपुलर जेल नेल पॉलिश पर क्यों लगाया गया बैन? ये खतरनाक चीज बनी वजह, कैंसर तक का खतरा

Why Europe bans gel nail polish: आज की यंग जेनरेशन खासकर जेन जी (Gen Z) के बीच जेल नेल पॉलिश बेहद पॉपुलर है, महिलाएं इसके जरिए अपने नाखूनों को कलरफुल टेक्चर से सजाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ हाथों और नाखूनों को खूबसूरत बनाने से कहीं ज्यादा कर रही हैं? असल में ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं. यूरोपियन यूनियन ने कड़े कदम उठाते हुए 1 सितंबर से जेल नेल पॉलिश पर बैन लगा दिया है. इसकी वजह ये है कि इन चमकदार बोतलों में एक बैन्ड इंग्रेडिएंट होता है जिसे टीपीओ (TPO) यानी ट्राइमेथिलबेनज़ॉइल डाईफेनिलफॉस्फीन ऑक्साइड (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) कहा जाता है. इसकी मदद से नेल पॉलिश UV या LED लाइट के नीचे तेजी से सूखता है. कई स्टडीज के बाद इस सब्सटांस को यूरोपीय संघ में टॉक्सिक डिक्लेयर किया गया था, जिसने दिखाया कि ये फर्टिलिटी से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर सकता है.

जेल नेल पॉलिश क्या है

बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जेल नेल पॉलिश 2000s के दशक में काफी पॉपुलर हो चुका था. इसे नाखूनों पर लगाया जाता है और यूवी या एलईडी लाइट के नीचे सूखाया जाता है और ये नॉर्मल नेल पॉलिश की तुलना में ज्यादा टिकाऊ नेल आर्ट है. रेगुलर नेल पेंट के उलट, जेल एक लॉन्ग लास्टिंग और चमकदार लुक देते हैं जो कई हफ्तों तक नहीं चटकता या छिलता है. हालांकि, अमेरिका के उलट, यूरोपीयन यूनियन ने उन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने में बहुत सतर्क और अडिग रहा है जो टॉक्सिक और हार्मफुल माने गए हैं. यूनियन ने मैनीक्योर केहेल्थ रिस्क को उसके ब्यूटी बेनेफिट्स की तुलना में ज्यादा गंभीर माना है और टीपीओ को "कार्सिनोजेनिक (कैंसर का रिस्क बढ़ाने वाले), म्युटाजेनिक या रिप्रोडक्शन के लिए टॉक्सिक" के रूप में लेबल किया है.

अब क्या होगा?

1 सितंबर से पहले, ये इंग्रेडिएंट्स सिर्फ मैक्सिमत 5% के कंसंट्रेशन पर प्रोफेशनल के लिए उपलब्ध थी. हालांकि, अब इसके मौजूद होने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री, मार्केटिंग और इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है. नेल सैलून को अपने मौजूदा स्टॉक को "नो एक्सेप्शन, प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए कोई समय सीमा नहीं" के साथ निपटा देना होगा. जबकि ईयू ने मई 2024 में इस फैसले का ऐलान किया. बैन की की तारीख का ऐलान इस गर्मी की शुरुआत में किया गया. इम्पोर्टर्स और ब्यूटी प्रोफेशनल्स का कहना है कि 1 सितंबर अपने स्टॉक को TPO-फ्री प्रोडक्ट्स के साथ बदलने के लिए बहुत कम वक्त मिला है.

TPO से सेहत को क्या नुकसान है?

साल 2023 के FDA VCRP सर्वे डेटा के मुताबिक, TPO का इस्तेमाल 127 फॉर्मुलेशन में किया जाता है, जिनमें सभी मैनिक्यूरिंग तैयारियां शामिल हैं. एनिमल स्टजीज से हासिल सबूतों ने मादा चूहों में कम्पलीट इनफर्टिलिटी और पुरुषों में टेस्टिस के साइज में कमी और स्पर्म की कमी जैसे असर को TPO के साथ जोड़ा है. हालांकि, इन डोज की मात्रा इंसानों के लिए मैनिक्योर के दौरान हासिल होने वाली मात्रा से ज्यादा थी. इसके अलावा, चूहों को मुंह से TPO दिया गया, जो जेल मैनिक्यूर में नहीं होता, जहां लोग स्किन के जरिए इसे रिसीव करते हैं.

ये बैन कितना सही?

यूरोपीयन यूनियरस इसे सतर्कता के कारण बैन कर रहा है, क्योंकि हालांकि हमारे पास अभी बड़े पैमाने पर ह्यमन स्टडीज नहीं हैं जो खतरे को साबित करते हैं, संभावित खतरे ने सख्त रेगुलेशन की जरूरत को पैदा किया है. अगर टीपीओ से जरा भी खतरा महसूस होता है, तो फिलहाल इससे परहेज करना ही बेहतर है.

