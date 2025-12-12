Advertisement
trendingNow13037847
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही क्यों बढ़ जाता है हेयर फॉल, जानें इसके पीछे का कारण?

सर्दियों का मौसम शुरू होते हीं हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती हैं. ऐसे में लोग हेयर फॉल को नजरअंदाज कर देते हैं अधिकतर लोगों को लगता है कि सर्दियां खत्म होते ही बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का असली कारण कुछ अलग ही , आइए जानते हैं आखिर सर्दियों में ही क्यों हेयर फॉल होता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही क्यों बढ़ जाता है हेयर फॉल, जानें इसके पीछे का कारण?

सर्दियों का मौसम शुरू होते हैं ज्यादातर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. कुछ लोग इसे मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लोगों को लगता है कि ठंड की वजह से हेयर फॉल हो रहा है ठंड खत्म होते ही हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का असली कारण कुछ अलग ही है. आइए जानते हैं आखिर सर्दियों के मौसम में भी बालों का झड़ना क्यों बढ़ जाता है. 

ठंड का स्कैल्प पर पड़ता है असर 
ठंड का हमारे बालों पर सीधा असर पड़ता है ठंडी हवा की वजह से स्कैल्स ड्राई हो जाती है, अगर सही समय पर इस पर ध्यान दिया जाए तो हेयर फॉल को को कम किया जा सकता है सर्दियों के मौसम में हवा की वजह से स्कैल्प की नमी कम हो जाती है जिस वजह से बालों में रूसी की समस्या हो जाती है. रूसी की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है. क्योंकि डैंड्रफ जोड़ों को कमजोर करता है जिस वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है. 

खुजली की समस्या 
बालों में डैंड्रफ बढ़ने से खुजली की समस्या बढ़ जाती है वहीं स्कैल्प के ऊपर सफेद परत जम जाती है जिस वजह से बालों की जड़े कमजोर हो जाती है. जिस वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ने लग जाती है. सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या संकेत देता है कि आपके स्कैल्प को नमी की जररूत है. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेल से मसाज 
हेयर वॉश करने से पहले बालों में तेल से मालिश करें. बालों में तेल लगाने से स्कैल्प को नमी मिलेगी. बालों में शैंपू करने से 2 घंटे पहले बालों में तेल लगाना चाहिए. क्योंकि गलत तरीक से तेल लगाने से समस्या बढ़ जाती हैं. दरअसल बालों में लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में तेल लगाने से फंगस की समस्या हो सकती है जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है. 

गर्म कपड़े से भी होता है नुकसान 
सर्दियों के मौसम में ऊनी कैप और शॉल से अक्सर लोग अपने बालों को कव करते हैं. जिससे काम कमजोर होकर टूटने लगते हैं. इसके अलावा रात को रजाई या कंबल से सिर ढककर सोने से भी बाल उलझते हैं जिस वजह से बालों की नमी कम होती है जो कि हेयर फॉल का कारण बनती है. सर्दियों के मौसम में साटन या सिल्क से बालों को कवर करें इससे  हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

ई-सिगरेट पर संसद में मचा बवाल, जानिए इस पर क्या है नियम, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत