सर्दियों का मौसम शुरू होते ही क्यों बढ़ जाता है हेयर फॉल, जानें इसके पीछे का कारण?

सर्दियों का मौसम शुरू होते हैं ज्यादातर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. कुछ लोग इसे मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लोगों को लगता है कि ठंड की वजह से हेयर फॉल हो रहा है ठंड खत्म होते ही हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का असली कारण कुछ अलग ही है. आइए जानते हैं आखिर सर्दियों के मौसम में भी बालों का झड़ना क्यों बढ़ जाता है.

ठंड का स्कैल्प पर पड़ता है असर

ठंड का हमारे बालों पर सीधा असर पड़ता है ठंडी हवा की वजह से स्कैल्स ड्राई हो जाती है, अगर सही समय पर इस पर ध्यान दिया जाए तो हेयर फॉल को को कम किया जा सकता है सर्दियों के मौसम में हवा की वजह से स्कैल्प की नमी कम हो जाती है जिस वजह से बालों में रूसी की समस्या हो जाती है. रूसी की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है. क्योंकि डैंड्रफ जोड़ों को कमजोर करता है जिस वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है.

खुजली की समस्या

बालों में डैंड्रफ बढ़ने से खुजली की समस्या बढ़ जाती है वहीं स्कैल्प के ऊपर सफेद परत जम जाती है जिस वजह से बालों की जड़े कमजोर हो जाती है. जिस वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ने लग जाती है. सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या संकेत देता है कि आपके स्कैल्प को नमी की जररूत है.

तेल से मसाज

हेयर वॉश करने से पहले बालों में तेल से मालिश करें. बालों में तेल लगाने से स्कैल्प को नमी मिलेगी. बालों में शैंपू करने से 2 घंटे पहले बालों में तेल लगाना चाहिए. क्योंकि गलत तरीक से तेल लगाने से समस्या बढ़ जाती हैं. दरअसल बालों में लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में तेल लगाने से फंगस की समस्या हो सकती है जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है.

गर्म कपड़े से भी होता है नुकसान

सर्दियों के मौसम में ऊनी कैप और शॉल से अक्सर लोग अपने बालों को कव करते हैं. जिससे काम कमजोर होकर टूटने लगते हैं. इसके अलावा रात को रजाई या कंबल से सिर ढककर सोने से भी बाल उलझते हैं जिस वजह से बालों की नमी कम होती है जो कि हेयर फॉल का कारण बनती है. सर्दियों के मौसम में साटन या सिल्क से बालों को कवर करें इससे हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं.

