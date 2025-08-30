डिलीवरी के बाद क्यों होता है हेयर फॉल? जानें झड़ते बालों का कारण और उपाय!
Advertisement
trendingNow12902904
Hindi Newsब्यूटी

डिलीवरी के बाद क्यों होता है हेयर फॉल? जानें झड़ते बालों का कारण और उपाय!

how to control post pregnancy hair fall: प्रेग्नेंसी के बाद अधिकतर महिलाएं हेयर फॉल की समस्या से परेशान रहती हैं. आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद हेयर फॉल क्यों होता है और इससे बचाव के उपाय.

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिलीवरी के बाद क्यों होता है हेयर फॉल? जानें झड़ते बालों का कारण और उपाय!

how to control post pregnancy hair fall: डिलीवरी के बाद अक्सर नई मां हेयर फॉल की समस्या से परेशान रहती हैं. प्रेग्नेंसी के बाद अधिकतर महिलाएं हेयर फॉल की समस्या से परेशान रहती हैं. डिलीवरी के बाद हेयर फॉल की समस्या महिलाओं में होने वाली कॉमन परेशानी है. आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी के बाद हेयर फॉल की समस्या क्यों होती है. जानें इससे बचाव के उपाय. 

प्रेग्नेंसी के बाद क्यों होता है हेयर फॉल 
प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में हर्मोन्स लेवल में काफी बदलाव होता है. इस दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढञ जाता है. इन हर्मोन्स की वजह से स्किन पर चमक और बालों में मजबूती आती है. प्रेग्नेंसी के बाद हर्मोन्स का लेवल कम हो जाता है जिस वजह से महिलाओं में अचानक हेयर फॉलो शुरू हो जाता है. 

हेयर फॉल रोकने के उपाय 
आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल 
हेयर फॉल को रोकने के लिए आप आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों में तेल लगाकर मालिश करने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हेयर फॉल की समस्या कम होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हेयर वॉश का तरीका 
हेयर फॉल की समस्या से बचने के लिए आप हेयर वॉश का तरीका बदल दें.  सल्फेट और पैराबींस शैंपू और हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें. इन शैंपू का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल बढ़ सकता है.

बालों में लगाएं आंवला 
हेयर फॉल को रोकने के लिए आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों में आंवला से बना हेयर मास्क या फिर हेयर पैक लगाने से बालों की जड़े मजबूत होती है जिससे हेयर फॉल रुक सकता है. वहीं आप डॉक्टर की सलाह पर आंवला के जूस का सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: अथिया शेट्टी की तरह डस्की स्किन टोन पाने के लिए कैसे करें मेकअप? ऐसे पाएं चार्मिंग लुक 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylehair care tips

Trending news

25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
पाकिस्तान सीजफायर के लिए क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने खोल दिया राज, PAK के पास थे बस...
operation sindoor
पाकिस्तान सीजफायर के लिए क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने खोल दिया राज, PAK के पास थे बस...
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
;