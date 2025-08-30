डिलीवरी के बाद क्यों होता है हेयर फॉल? जानें झड़ते बालों का कारण और उपाय!

how to control post pregnancy hair fall: डिलीवरी के बाद अक्सर नई मां हेयर फॉल की समस्या से परेशान रहती हैं. प्रेग्नेंसी के बाद अधिकतर महिलाएं हेयर फॉल की समस्या से परेशान रहती हैं. डिलीवरी के बाद हेयर फॉल की समस्या महिलाओं में होने वाली कॉमन परेशानी है. आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी के बाद हेयर फॉल की समस्या क्यों होती है. जानें इससे बचाव के उपाय.

प्रेग्नेंसी के बाद क्यों होता है हेयर फॉल

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में हर्मोन्स लेवल में काफी बदलाव होता है. इस दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढञ जाता है. इन हर्मोन्स की वजह से स्किन पर चमक और बालों में मजबूती आती है. प्रेग्नेंसी के बाद हर्मोन्स का लेवल कम हो जाता है जिस वजह से महिलाओं में अचानक हेयर फॉलो शुरू हो जाता है.

हेयर फॉल रोकने के उपाय

आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल

हेयर फॉल को रोकने के लिए आप आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों में तेल लगाकर मालिश करने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हेयर फॉल की समस्या कम होती है.

हेयर वॉश का तरीका

हेयर फॉल की समस्या से बचने के लिए आप हेयर वॉश का तरीका बदल दें. सल्फेट और पैराबींस शैंपू और हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें. इन शैंपू का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल बढ़ सकता है.

बालों में लगाएं आंवला

हेयर फॉल को रोकने के लिए आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों में आंवला से बना हेयर मास्क या फिर हेयर पैक लगाने से बालों की जड़े मजबूत होती है जिससे हेयर फॉल रुक सकता है. वहीं आप डॉक्टर की सलाह पर आंवला के जूस का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

