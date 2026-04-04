गर्मियों में लंबे वक्त तक क्यों नहीं टिकता परफ्यूम, लॉन्ग लास्टिंग खुशबू के लिए अपनाएं ये ट्रिक

गर्मियों के मौसम में परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक नहीं रहती है. आइए जानते हैं गर्मियों के मौसम में खुशबू इतनी जल्दी क्यों उड़ जाती है. लंबे समय तक खुशबू बनाने के लिए अपनाएं ये उपाय.
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गर्मियों के मौसम में पसीने की बदबू को दूर करने के लिए लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस मौसम में परफ्यूम लगाने के कुछ ही समय बाद उड़ जाता है. शरीर से आने वाली महक ना केवल कॉन्फिडेंस बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी खास पहचान देती है. आइए जानते हैं गर्मियों में परफ्यूम की खुशबू जल्दी क्यों उड़ जाती है. लंबे समय तक खुशबू के लिए क्या करें?
गर्मियों के मौसम में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है परफ्यूम की खूबसूरत लंबे समय तक नहीं टिकती हैं. वहीं सर्दियों के मौसम में परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है. परफ्यूम की खुशबू एक जैसी नहीं रहती है. समय के साथ स्किन पर जम जाती है और बदल जाती है. गर्मियों के मौसम में ये प्रक्रिया काफी तेजी से होती है. गर्मियों में ज्यादा तापमान की वजह से परफ्यूम के हल्के तत्व तेजी से उड़ जाता है. वहीं पसीना खुशबू को हल्का कर देता है. इसी वजह से गर्मियों के मौसम में परफ्यूम लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है.
गर्मियों में लंबे समय तक परफ्यूम की खुशबू के लिए परफ्यूम को सही तरीके से लगाना चाहिए. नहाने के बाद शरीर में बॉडी लोशन या फिर क्रीम लगाएं जिसमें हल्की खुशबू आती हो, पूरी बॉडी पर क्रीम पर लगाएं. इसके बाद परफ्यूम को शरीर के उस हिस्से में लगाए जहां ज्यादा पसीना आता है. जैसे कलाई, गर्दन, कानों के पीछे और कोहनी के अंदर वाले हिस्से परइससे खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है. परफ्यूम को स्प्रे करने के बाद उसे रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि नेचुरल तरीके से सूखने देना चाहिए.
लंबे समय तक परफ्यूम की खुशबू बनाए रखने के लिए रोजाना नहाना बेहद जरूरी है. गर्मियों में नहाते समय उस साबून और बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हल्की खुशबू हो, शरीर के हर पार्ट की अच्छे से सफाई करनी चाहिए. हफ्ते में 1 से 2 बार बॉडी स्क्रब करना चाहिए. ताकि डेड स्किन हट जाए. स्किन एकदम साफ रहे.
परफ्यूम का इस्तेमाल केवल पसीने की बदबू को छिपाने के लिए नहीं बल्कि शरीर को महकाने के लिए किया जाना चाहिए. गर्मियों के मौमस में ऐसा परफ्यूम या फिर डिओडरेंट का इस्तेमाल करना चाहिए जो बैक्टीरिया को खत्म करें. लेकिन पसीने को रोकने की कोशिश ना करें. कई बार कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पसीना ब्लॉक हो जाता है, जिससे स्किन को काफी नुकसान होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.