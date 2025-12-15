Advertisement
सर्दियों के लिए बेस्ट है गाजर फेस मास्क, हमेशा हेल्दी और चमकदार रहेगी स्किन

Winter Skincare Tips: सर्दियों के मौसम में स्किन का बुरा हाल हो जाता है. ऐसे में इस मौसम में स्किन केयर पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस मौसम में आप अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:26 PM IST
Carrot Face Mask Benefits: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा, ड्राइनेस और प्रदूषण का हमारी स्किन पर बुरा असर पड़ता है. इससे चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगते हैं, स्किन ड्राइ या ऑयली हो सकती है. साथ ही ग्लो भी कम नजर आने लगता है. ऐसे में लोग केमिकल वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बजाय आप घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं. गाजर से बना फेस मास्क आपकी स्किन को अंदर से पोषण देता है, जिससे स्किन पर नेचुरल ग्लो बना रहता है.

पोषक तत्वों से भरपूर गाजर में विटामिन A, एंटीऑक्सीडेंट्स  पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में रोजाना गाजर फेस मास्क के इस्तेमाल से स्किन साफ, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है. इस खबर में हम आपको गाजर फेस मास्क के फायदे और इस्तेमाल के तरीके बताएंगे. 

 

ड्राई स्किन के लिए गाजर फेस मास्क के फायदे
अगर आपकी स्किन सर्दियों में ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो यह फेस मास्क आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसे बनाने के लिए गाजर को उबालकर अच्छे से मैश कर लें. इसके बाद इसमें एक चम्मच शहद और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस मास्क को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट बाद के लिए छोड़ा दें. लास्ट में सादे पानी से धो लें. ऐसा करने से स्किन को गहराई से पोषण मिलता है और ड्राईनेस की समस्या दूर होती है. 

 

ऑयली स्किन के लिए गाजर फेस मास्क के फायदे
ऑयली स्किन वालों के लिए गाजर फेस मास्क बेहद असरदार है. गाजर के रस में एक चम्मच बेसन और कुछ बूंदें नींबू के रस मिलाकर पेस्ट बना लें. अब तैयार पेस्ट को चेहरे पर 15–20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. सूखने के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें. ये मास्क स्किन पर बनने वाले तेल को कंट्रोल करता है और स्किन को साफ बनाता है.

 

गाजर फेस मास्क के फायदे
गाजर फेस मास्क स्किन को डीप क्लीन करता है, पिंपल्स और दाग-धब्बों को हल्का करने में मददगार है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो देने का काम करता है. यह ड्राई और ऑयली दोनों तरह की स्किन के लिए फायदेमंद है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

Winter Skincare TipsCarrot face mask benefits

