डाइट में शामिल करें ये खास फ्रूट्स, कुछ ही दिनों में दमकने लगेगा चेहरा; लुक्स पर लग जाएंगे चार चांद

#FitIndiaHitIndia गर्मियों के मौसम में तेज धूप, धूल-मिट्टी और पसीने की वजह से स्किन काली पड़ जाती है. चेहरे पर कालापन, रैशेज और डलनेस की समस्या बेहद आम समस्या है. इस समस्या से निजात पाने के लिए क्रीम और फेसवॉश कापी नहीं है. ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए हेल्दी डाइट लेना बेहद जरूी है. आप डाइट में इन फलों को शामिल कर स्किन को चमकदार बना सकते हैं. स्वस्तम वेलनेस डर्मेटोलॉजी डॉक्टर नीहारिका गोयल से जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए कौन-कौन से फल खाने चाहिए.

सनबर्न

गर्मियों में तेज धूप की वजह से सनबर्न, हीट रैशेज, एक्ने, एलर्जी और खुजली की समस्या हो जाती है. दरअसल ज्यादा पसीना आने की वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं. ऐसे में पिंपल और इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. धूप में ज्यादा समय तक रहने से स्किन जल सकती है. इससे चेहरे का लालपन भी बढ़ सकता है. गर्मियों के मौसम में स्किन की देखभाल बेहद जरूरी है.

संतरा

ग्लोइंग स्किन के लिए संतरे का सेवन करें. संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन को साफ करता है. संतरा खाने से चेहरे पर चमक बढ़ती है. संतरा का सेवन करने से चेहरे की टैनिंग कम होती है.

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तरबूज

गर्मियों में स्किन की देखभाल के लिए तरबूज का सेवन करना चाहिए. तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो कि शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है. तरबूज खाने से स्किन फ्रेश बनी रहती है.

पपीता

पपीता स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. पपीता में एंजाइम्स और विटामिन ए पाया जाता है जो कि स्किन की डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है, जिससे चेहरे पर ग्लो आता है. रोजाना 1 कप पपीता खाना स्किन के लिए फायदेमंद होता है.

आम

आम में विटामिन ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन को हेल्दी बनाने में मददगार होते हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए आप डाइट में आम को शामिल कर सकते हैं.

कीवी

कीवी में विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. विटामिन सी का सेवन करने से चेहरे पर ग्लो आता है. इसके अलावा विटामिन सी एंटी एजिंग के लक्षणों को कम करने में मददगार है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.