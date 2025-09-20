आपकी इन 5 गलतियों की वजह से बाल हो जाते हैं झाड़ू जैसे, आज से ही तुरंत कर लें सुधार!

Hair Care Tips: आजकल अधिकतर लोग अपने बेजान-झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. मौसम के बदलने के समय शरीर के साथ-साथ इसका असर बालों पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. बदलाव से बाल कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से टूटने लगते हैं और झड़ना, बुरी तरह से खराब हो जाते हैं. हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतों की वजह से बालों के झड़ने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको अधिकतर लोग करते हैं. आपको अपने बालों की देखभाल काफी ज्यादा करनी चाहिए. आपको बताते हैं आपकी ऐसी कौन सी गलतियों से परेशानी बढ़ जाती है और आप कैसे बालों की देखभाल कर सकते हैं?



बालों से जुड़ी गलतियां



1. गर्म पानी

अधिकतर लोगों की आदत होती है कि बालों को गर्म पानी से धोते हैं इस आदत को आपको हमेशा के लिए दूर करना चाहिए. बाल रूखे और झड़ने लगते है बुरा तरह से बेजान हो जाएंगे. आपको अपने बालों को ठंडे पानी से ही धोना चाहिए.



2. हर दिन बाल धोना

कुछ लड़कियां अपने बालों को रोजाना धोती हैं लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. रोजाना बालों को धोने से बाल बेजान हो जाते हैं, जिससे झड़ने की समस्या होती है. आपको 2-3 दिन बाद बालों को धोना चाहिए.



3. गीले बालों को बांधना

अगर आपने बालों को धो रखा है, तो आपको कभी भी गीले बालों को बांधना नहीं चाहिए, ऐसा करने से बालों में फंगस इंफेक्शन का खतरा और आपके बाल कमजोर भी हो जाते हैं. आपको हमेशा बालों को अच्छे से सुखाना चाहिए.

4. ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स

कुछ लड़कियां बालों को लंबा-घना बनाने के लिए ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, ऐसा करने से आपके बालों को काफी हद तक नुकसान भी देखने को मिलता है. ज्यादा इस्तेमाल बालों को कमजोर कर सकते हैं. आपको कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए.



5. जोर से कंघी करना

कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में बालों में जोर-जोर से कंघी करते हैं ऐसा करने से बालों के झड़ने और टूटने की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. तौलिए से जोर से रगड़ना भी नहीं चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.