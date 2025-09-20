आपकी इन 5 गलतियों की वजह से बाल हो जाते हैं झाड़ू जैसे, आज से ही तुरंत कर लें सुधार!
Advertisement
trendingNow12929465
Hindi Newsब्यूटी

आपकी इन 5 गलतियों की वजह से बाल हो जाते हैं झाड़ू जैसे, आज से ही तुरंत कर लें सुधार!

Hair Care Tips:  अगर आप भी अपने बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो आपकी कुछ गलतियों की वजह से ये समस्या देखने को मिलती है. आइए आपको बताते हैं कुछ हेयर केयर टिप्स. 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी इन 5 गलतियों की वजह से बाल हो जाते हैं झाड़ू जैसे, आज से ही तुरंत कर लें सुधार!

Hair Care Tips:  आजकल अधिकतर लोग अपने बेजान-झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. मौसम के बदलने के समय शरीर के साथ-साथ इसका असर बालों पर भी काफी ज्यादा पड़ता है.  बदलाव से बाल कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से टूटने लगते हैं और झड़ना, बुरी तरह से खराब हो जाते हैं. हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतों की वजह से बालों के झड़ने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको अधिकतर लोग करते हैं. आपको अपने बालों की देखभाल काफी ज्यादा करनी चाहिए. आपको बताते हैं आपकी ऐसी कौन सी गलतियों से परेशानी बढ़ जाती है और आप कैसे बालों की देखभाल कर सकते हैं?
 

बालों से जुड़ी गलतियां
 

1. गर्म पानी 

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकतर लोगों की आदत होती है कि बालों को गर्म पानी से धोते हैं इस आदत को आपको हमेशा के लिए दूर करना चाहिए. बाल रूखे और झड़ने लगते है बुरा तरह से बेजान हो जाएंगे. आपको अपने बालों को ठंडे पानी से ही धोना चाहिए.
 

2. हर दिन बाल धोना

कुछ लड़कियां अपने बालों को रोजाना धोती हैं लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. रोजाना बालों को धोने से बाल बेजान हो जाते हैं, जिससे झड़ने की समस्या होती है. आपको 2-3 दिन बाद बालों को धोना चाहिए.
 

3. गीले बालों को बांधना

अगर आपने बालों को धो रखा है, तो आपको कभी भी गीले बालों को बांधना नहीं चाहिए, ऐसा करने से बालों में फंगस इंफेक्शन का खतरा और आपके बाल कमजोर भी हो जाते हैं. आपको हमेशा बालों को अच्छे से सुखाना चाहिए.

 

इसे भी पढ़ें: रात को सोने से पहले बालों में लगाएं ये चीजें, कुछ ही दिनो में घने हो जाएंगे बाल!

 

4. ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स

कुछ लड़कियां बालों को लंबा-घना बनाने के लिए ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, ऐसा करने से आपके बालों को काफी हद तक नुकसान भी देखने को मिलता है. ज्यादा इस्तेमाल बालों को कमजोर कर सकते हैं. आपको कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए.
 

5. जोर से कंघी करना

कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में बालों में जोर-जोर से कंघी करते हैं ऐसा करने से बालों के झड़ने और टूटने की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. तौलिए से जोर से रगड़ना भी नहीं चाहिए. 

 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

hair care tipscommon hair care mistakes

Trending news

गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
DNA Analysis
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
;