Advertisement
trendingNow13052600
Hindi Newsलाइफस्टाइलक्या बेडरूम की घड़ी चुरा रही है आपकी नींद? जानिए इसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन

क्या बेडरूम की घड़ी चुरा रही है आपकी नींद? जानिए इसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग नींद न आने की वजह मोबाइल, स्ट्रेस या काम के दबाव को मानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि बेडरूम में लगी एक छोटी सी घड़ी भी आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बेडरूम की घड़ी चुरा रही है आपकी नींद? जानिए इसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की नींद काफी अमूल्य है. बहुत से लोगों को रात में स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है तो कई लोग फोन यूज करने की वजह से बेहतर नींद से हाथ धो लेते हैं. पर क्या आपको पता है कि रात में बार बार घड़ी देखने से भी नींद नहीं आती है. रात में समय देखने की आदत दिमाग को आराम नहीं करने देती जिस वजह से दिमार हर समय इस कश्मकश में रहता है कि उसे कब उठना है. इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन छिपा हुआ है जिसे समझना बेहद जरूरी है.

नींद की क्वालिटी
में लगी घड़ी दिमाग को लगातार समय का एहसास कराती रहती है. इससे अनजाने में तनाव बढ़ता है और नींद की प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है. जब इंसान समय देखने की चिंता छोड़ देता है तो दिमाग ज्यादा शांत होता है और नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगती है. बहुत से लोगों को रात में कई बार घड़ी देखने की आदत होती है जिस वजह से 7-8 घंटे सोने के बाद भी उन्हें सुबह में फ्रेश महसूस नहीं होता है. 

थकान
दिनभर की थकान के बाद जब रात में इंसान बिस्तर पर लेटता है तो दिमाग को आराम की जरूरत होती है. लेकिन जैसे ही नजर घड़ी पर जाती है दिमाग एक्टिव हो जाता है. ये सोच शुरू हो जाती है कि कितनी देर में नींद आएगी, कितने घंटे सो पाएंगे और सुबह कितनी जल्दी उठना है. इस चीजों को बार बार सोचने से स्ट्रेस बढ़ने लगता है और नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

परफॉर्मेंस एंग्जायटी
साइकोलॉजी के अनुसार समय देखने की आदत परफॉर्मेंस एंग्जायटी पैदा करती है. इंसान खुद पर दबाव डालने लगता है कि उसे जल्दी सोना ही है. ये दबाव दिमाग को अलर्ट मोड में रखता है जिससे उसे आराम करने का मौका नहीं मिल पाता है. नतीजा ये होता है कि शरीर थका होने के बावजूद नींद नहीं आती है जिससे दिमाग भी थक जाता है.

मेलाटोनिन हार्मोन
बेडरूम में घड़ी की टिक टिक या डिजिटल घड़ी की रोशनी भी दिमाग को सिग्नल देती रहती है कि समय चल रहा है जिससे स्ट्रेस हो सकता है. ये सिग्नल मेलाटोनिन हार्मोन बनने में बाधा बनता है जो नींद के लिए जरूरी होता है. कई लोग अनजाने में आधी रात को जागकर समय देखते हैं और फिर दोबारा सोने में परेशानी महसूस करते हैं.

 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

bedroom clock disadvantagesclock and sleep psychological connection

Trending news

25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा