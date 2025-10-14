Advertisement
बिस्तर पर जाने के बाद भी नहीं खत्म होता स्ट्रेस! दिनभर की टेंशन दूर करने के लिए सोने से पहले करें ये काम

Bedtime Habits to Reduce Stress: अक्सर रात के समय स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिसे सोने से पहले फॉलो करने से टेंशन से छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:46 PM IST
बिस्तर पर जाने के बाद भी नहीं खत्म होता स्ट्रेस! दिनभर की टेंशन दूर करने के लिए सोने से पहले करें ये काम

How to Relieve Stress Before Sleep: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है. ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और सोशल मीडिया, हमारे दिमाग को थका देती है. इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति स्ट्रेस, एंजायटी का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में मेंटल और फिजिकल परेशानियों के साथ-साथ नींद से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं. ऐसे में अगर रात की नींद ठीक से न हो, तो अगला दिन और भी ज्यादा थका हुआ महसूस होता है. इसलिए रात में सोने से पहले कुछ अच्छी आदतें अपनाना बेहद जरूरी है, जिससे स्ट्रेस कम हो और नींद बेहतर हो. 

 

स्क्रीन से बनाएं दूरी
सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का इस्तेमाल करना बंद कर दें. स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट ब्रेन को एक्टिव कर देती है, जिससे नींद आने में परेशानी होने लगती हैं. इसके बजाय आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या हल्का म्यूजित सुन सकते हैं. 

गहरी सांस लें और मेडिटेशन करें
रात में बिस्तर पर जाने से पहले 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आदत डालें. इससे ब्रेन शांत होता है और बॉडी रिलैक्स होती है. आप चाहे तो हल्का-फुल्का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इससे नेगेटिल सोच कम होती है और मन शांत होता है. 

 

अच्छी बातों को याद करें
अक्सर रात में हम दिन भर की नेगेटिव बातों को सोचते हैं. ऐसे में सोने से पहले दिनभर की पॉजिटिव चीजों को याद करें. आपके साथ क्या हुआ? किस बात पर आप मुस्कुराए? ये सब बातें सोचने से मन खुश होगा और स्ट्रेस अपने आप दूर होगा. 

 

सोने का समय तक फिक्स करें
हर दिन एक समय पर सोने और जागने का समय तय करें. इस आदत से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है और नींद भी बेहतर आती है. रात में बहुत देर जागने से अगले दिन नींद पूरी नहीं होगी और थका-थका महसूस होता है, जिससे काम में कम मन लगता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

