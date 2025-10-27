Advertisement
trendingNow12976742
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Beetroot Benefits in Winter: सर्दियों में रोज 1 चुकंदर जरूर खाएं, इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद, जानिए 5 चमत्कारिक फायदे

Beetroot Benefits in Winter: अगर आप सर्दियों में हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में चुकंदर को जरूर शामिल करें. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और इम्यूनिटी को मजबूती देता है. यह कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम करता है. आइए डिटेल में जानते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Beetroot Benefits in Winter
Beetroot Benefits in Winter

Beetroot Benefits in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. इस मौसम में जैसे-जैसे ठंड अपने चरम पर पहुंचती है, लोग अपनी सेहत और इम्यूनिटी का खास ध्यान रखने लगते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्द मौसम में शरीर को गर्म और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए खानपान में बदलाव जरूरी हो जाता है.  इस दौरान ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है, जो न सिर्फ शरीर को ठंड से बचाएं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को भी मजबूत करें.

ऐसे में चुकंदर (Beetroot) सर्दियों का एक सुपर फूड माना जाता है. ज्यादातर लोग इसे खून बढ़ाने के लिए खाते हैं, लेकिन इसके फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं. इसमें मौजूद आयरन, फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स इसे सर्दी के मौसम में बेहद फायदेमंद बनाते हैं. आइए जानते हैं ये किन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद है और किन बीमारियों का खतरा कम करता है. 

इन पोषक तत्वों से भरपूर होता है चुकंदर

सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर चुकंदर में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तो Healthline के अनुसार, इसमें फाइबर, फोलेट, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं. यह नाइट्रेट से भी भरपूर होता है, जो रक्तचाप को कम करने और व्यायाम क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है. इसके सेवन से कई फायदे भी  मिलते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है चुकंदर

जो लोग पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है. उनके लिए चुकंदर बेहद फायदेमंद है. सर्दियों में इसके सेवन से पेट संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है. हेल्थलाइन के अनुसार, यह फल पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. एक कप चुकंदर में लगभग 3.4 ग्राम फाइबर होता है, जो इसे फाइबर का अच्छा स्रोत बनाता है. फाइबर हमारे शरीर में पूरी तरह पचता नहीं है. यह आंतों (colon) तक पहुंचकर अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है और मल (stool) को भारी और नरम बनाता है, जिससे कब्ज नहीं होती और पेट साफ रहता है. 

इन बीमारियों का खतरा कम करता है चुकंदर

इससे पाचन तंत्र (digestive system) मजबूत होता है और कब्ज, IBS (इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम) जैसी समस्याओं से बचाव होता है. इतना ही नहीं, चुकंदर में पाए जाने वाले फाइबर का सेवन करने से कोलन कैंसर, दिल की बीमारियों और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम हो सकता है. 

चुकंदर के 5 चमत्कारिक फायदे

  1. चुकंदर विटामिन सी से भरपूर होता है, जो सर्दियों की बीमारी से बचाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है. 
  2. चुकंदर में पाए जाने वाला आयरन थकान कम करता है और शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ाता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम भी करता है. 
  3. चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट बेहतर ब्लड फ्लो को बढ़ावा देते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हुए दिल की सेहत बढ़िया रखते हैं. 
  4. चुकंदर में फाइबर होता है, जो अपच और धीमे पाचन से संबंधित सर्दियों की आम समस्याएं दूर करने में बेहद मददगार है.
  5. चुकंदर एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है. यह लिवर को साफ करने और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने  में भी हेल्पफुल है. 

ये भी पढ़ें: नाम छुईमुई, लेकिन इन बीमारियों को कर देती है छूमंतर, लेकिन जरा संभकर करें इस्तेमाल

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

TAGS

health newsLifestyle newsbeetroot benefits

Trending news

पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
Election Commission news
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा