Beetroot Benefits in Winter: सर्दियों में रोज 1 चुकंदर जरूर खाएं, इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद, जानिए 5 चमत्कारिक फायदे

Beetroot Benefits in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. इस मौसम में जैसे-जैसे ठंड अपने चरम पर पहुंचती है, लोग अपनी सेहत और इम्यूनिटी का खास ध्यान रखने लगते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्द मौसम में शरीर को गर्म और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए खानपान में बदलाव जरूरी हो जाता है. इस दौरान ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है, जो न सिर्फ शरीर को ठंड से बचाएं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को भी मजबूत करें.

ऐसे में चुकंदर (Beetroot) सर्दियों का एक सुपर फूड माना जाता है. ज्यादातर लोग इसे खून बढ़ाने के लिए खाते हैं, लेकिन इसके फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं. इसमें मौजूद आयरन, फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स इसे सर्दी के मौसम में बेहद फायदेमंद बनाते हैं. आइए जानते हैं ये किन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद है और किन बीमारियों का खतरा कम करता है.

इन पोषक तत्वों से भरपूर होता है चुकंदर

सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर चुकंदर में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तो Healthline के अनुसार, इसमें फाइबर, फोलेट, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं. यह नाइट्रेट से भी भरपूर होता है, जो रक्तचाप को कम करने और व्यायाम क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है. इसके सेवन से कई फायदे भी मिलते हैं.

इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है चुकंदर

जो लोग पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है. उनके लिए चुकंदर बेहद फायदेमंद है. सर्दियों में इसके सेवन से पेट संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है. हेल्थलाइन के अनुसार, यह फल पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. एक कप चुकंदर में लगभग 3.4 ग्राम फाइबर होता है, जो इसे फाइबर का अच्छा स्रोत बनाता है. फाइबर हमारे शरीर में पूरी तरह पचता नहीं है. यह आंतों (colon) तक पहुंचकर अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है और मल (stool) को भारी और नरम बनाता है, जिससे कब्ज नहीं होती और पेट साफ रहता है.

इन बीमारियों का खतरा कम करता है चुकंदर

इससे पाचन तंत्र (digestive system) मजबूत होता है और कब्ज, IBS (इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम) जैसी समस्याओं से बचाव होता है. इतना ही नहीं, चुकंदर में पाए जाने वाले फाइबर का सेवन करने से कोलन कैंसर, दिल की बीमारियों और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम हो सकता है.

चुकंदर के 5 चमत्कारिक फायदे

चुकंदर विटामिन सी से भरपूर होता है, जो सर्दियों की बीमारी से बचाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है. चुकंदर में पाए जाने वाला आयरन थकान कम करता है और शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ाता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम भी करता है. चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट बेहतर ब्लड फ्लो को बढ़ावा देते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हुए दिल की सेहत बढ़िया रखते हैं. चुकंदर में फाइबर होता है, जो अपच और धीमे पाचन से संबंधित सर्दियों की आम समस्याएं दूर करने में बेहद मददगार है. चुकंदर एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है. यह लिवर को साफ करने और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल है.

