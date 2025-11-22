Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्किन पर नजर आएगा ग्लो, रोजाना पी लें चुकंदर का जूस!

चुकंदर का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रोजाना चुकंदर का सेवन करना हार्ट से लेकर स्किन के लिए फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं चुकंदर के फायदे. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:57 PM IST
स्किन पर नजर आएगा ग्लो, रोजाना पी लें चुकंदर का जूस!

लाल चुकंदर सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आयुर्वेद में इसे रक्तवर्धक औषधि का दर्जा दिया गया है यानी यह शरीर में खून की कमी को तेजी से दूर करता है. इसके रोजाना सेवन से त्वचा पर प्राकृतिक निखार आता है और यह दिल की सेहत को भी दुरुस्त रखता है.

चुकंदर के गुण 
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय चुकंदर के औषधीय गुणों को गिनाते हुए इसे अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देता है. सेवन से होने वाले फायदों की लंबी सूची है.
चुकंदर के सेवन से खून की कमी (एनीमिया) दूर होती है. चुकंदर में प्राकृतिक आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है. इससे कमजोरी, थकान और चक्कर आने की समस्या में भी राहत मिलती है. चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और खून का प्रवाह बेहतर बनाते हैं.

हार्ट डीजीज का रिस्क होगा कम 
रोजाना चुकंदर खाने या जूस पीने से हृदय रोगों का खतरा कम होता है. अपच या कमजोर पाचन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए भी चुकंदर किसी वरदान से कम नहीं. इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती. यह लिवर को डिटॉक्स करने और पेट साफ रखने में भी मदद करता है.

चेहरे पर आता है ग्लो 
चुकंदर खून को साफ करता है और त्वचा तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचने में मदद करता है. रोजाना सेवन से चेहरे पर निखार आता है और पिंपल्स, दाग-धब्बे भी खत्म हो जाते हैं. चुकंदर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं. सर्दी-खांसी और मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं.
खास बात है कि चुकंदर को सलाद में, सब्जी बनाकर खाया जा सकता हैं या फिर इसका ताजा जूस या सूप लिया जा सकता है. यह हर रूप में फायदेमंद होता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

