Beetroot Benefits: सर्दियों में कई बीमारियों का इलाज है ये फल...रोज सेवन करे बीमारियां रहेंगे कोसों दूर! जानिए 5 अद्भुत फायदे

Beetroot Benefits for Health: सर्दियों में जो फल शरीर को हेल्दी रखते हैं उनमें चुकंदर भी शामिल है. इसका रोज सेवन करने से आपको 5 चमत्कारिक फायदे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्यों ये फल शरीर के लिए जरूरी और खास होता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:21 PM IST
Beetroot Benefits
Beetroot Benefits

Beetroot Benefits for Health: इस वक्त सर्दियों का मौसम है. देश के तमाम राज्य ठिठुर रहे हैं. ये वही मौसम है, जो अपने साथ एक दो नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियां और कमजोरी लेकर आता है. इस मौसम में सर्दी-जुकाम आम बात है. यही वजह है कि सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठंड के मौसम में शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जो ताकत भी दें और बीमारी से बचाव भी करें. चुकंदर नाम का फल ये काम करता है, उसे सुपरफूड भी कहा जाता है. अगर इस फल को सर्दियों की डाइट में शामिल कर लिया जाए तो इससे 5 जबरदस्त फायदे मिलते हैं.

सर्दियों के मौसम में रोज एक चुकंदर खाने से आप हेल्दी रहते हैं. यह खून बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, दिल की सेहत के लिए अच्छा है और शरीर को एनर्जी भी देता है. चुकंदर का रंग जितना गहरा होता है, उसमें उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. नीचे हम चुकंदर के पोषक तत्व, उसके फायदे और फिर उसके सेवन का तरीका भी जानेंगे.

चुकंदर के पोषक तत्व

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, चुकंदर पोषण का खजाना है. इसमें फोलेट (विटामिन B9), पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन, विटामिन C और ढेर सारा फाइबर होता है. इसके साथ इसमें बीटाइन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. खास बात ये है कि चुकंदर नाइट्रेट्स से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके ब्लड फ्लो सही करता है. ये सुपरफूड कम कैलोरी और कम फैट वाला होता, जिससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है.

रोज एक चुकंदर खाने के 5 बड़े फायदे

1. इम्यूनिटी बढ़ाए- चुकंदर में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं.

2. खून की कमी दूर होती है- चुकंदर आयरन और फोलिक एसिड का बढ़िया स्रोत है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है. कमजोरी, थकान और एनीमिया की समस्या में बेहद फायदेमंद माना जाता है.

3. दिल के लिए बेहद फायदेमंद- चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे धमनियां रिलैक्स होती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, यह दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है.

4. पाचन ठीक करता है- चुकंदर की खास बात ये है कि वो पेट के लिए बढ़िया होता है. फाइबर से भरपूर होने की वजह से चुकंदर कब्ज की समस्या कम करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. रोजाना खाने से पेट हल्का और साफ महसूस होता है.

5. शरीर को डिटॉक्स करता है- चुकंदर में मौजूद बीटाइन और एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को साफ रखते हैं. यह शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करते हैं, लिहाजा बॉडी में गुड बढ़ती है और थकान कम होती है.

चुकंदर का सेवन कैसे करें

अब सवाल ये है कि आखिर चुकंदर का सेवन कैसे करें तो जान लीजिए कि इसे खाने का आसान तरीका है सलाद के रूप में उपयोग करना. अगर इसका स्वाद कच्चा पसंद न आए तो इसमें थोड़ा नींबू और काला नमक मिलाने से स्वाद बढ़ जाता है. आप चाहें तो चुकंदर का जूस, स्मूदी या सूप भी बना सकते हैं। उबालकर खाना भी एक बढ़िया विकल्प है.

ये भी पढ़ें: किडनी को डैमेज होने नहीं देते हैं ये फूड्स, गुर्दे के सड़ने का रिस्क हो सकता है कम!

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

