मम्मी की पुरानी साड़ी अब नहीं है बेकार, फेंकने से पहले देख लें ये 5 रीयूज के नए आइडियाज

Old Saree Reuse Ideas: अगर आप भी मम्मी की पुरानी साड़ी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. अब आप इनको कई तरीकों से रीयूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:54 AM IST
Old Saree Reuse Ideas:  अलमारी की साफ-सफाई करते समय कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो रंग में फीके पड़ जाते हैं या फटे-पुराने हो जाते हैं, जिसे ज्यादातर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. मम्मी की पुरानी साड़ियां भी बेकार समझकर फेंक देते हैं अगर आप भी यही गलती को करते हैं, तो आपके लिए ये खबर काम की होने वाली है. अगर आप फेंकने के बजाय इसको कई नए तरीकों से रीयूज करेंगे, तो इससे बचत भी होगी और एक अलग तरह का आइडिया भी मिलेगा. आजकल सोशल मीडिया पर अपसाइकिलिंग का ट्रेंड काफी ज्यादा छाया हुआ है, जिसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं. आइए आप भी जान लें.
 

पुरानी साड़ी को रीयूज के नए आइडियाज 
 

1. पुरानी साड़ी के पर्दे 

अगर आपकी मम्मी की भी काफी सारी पुरानी साड़ियां हैं और आप उनको बेकार समझकर फेंक रहे हैं, तो फेंकने से पहले जान लें इसके रीयूज के तरीके. आप इससे घर के पर्दे बना सकते हैं. बिना पैसे लगाएं ही आपके घर को एक खूबसूरत टच मिलेगा. पड़ोस वाले लोग भी देखते ही रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे कहां से बनवाएं?
 

2. पुरानी साड़ी से कुशन कवर्स 

अगर आप भी पुरानी साड़ियों को फेंकने के बजाय घर पर किसी चीज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इससे अनारकली सूट को बनावकर पहन सकते हैं. भारी ब्रोकेड वर्क से भी आप डिजाइन कर सकती हैं.आप चाहे तो कई सारे भी इससे बना सकती हैं ताकि आप रोजाना भी चेंज करते रहें. 
 

3. वन-पीस ड्रेस

अगर आप अपने आउटफिट्स में एक अलग सा टच लाना चाहते हैं, तो आप वन-पीस ड्रेस को भी पुरानी साड़ी से बनवाकर पहन सकती हैं. इसको बनवाकर पहनेंगे, तो आपका लुक काफी ज्यादा फ्रेश और स्टाइलिश नजर आएगा. हर कोई पूछेगा कहां से बनवाया है टेलर का नाम बता दो.
 

4. रजाई कवर

अगर आपके पास रंग-बिरंगी पुरानी साड़ियां हैं और आप उसको दोबारा से रीयूज करना चाहती हैं, तो आप इससे रजाई कवर भी बना सकती हैं. पैचवर्क वाली रजाई बनाकर आप एक नया लुक दे सकती हैं. 
 

5.  मेज पोस

आप अपने घर के लिए एक सुंदर सा मेज पोस को भी बनवा सकते हैं. ये आपके घर को एक अलग लुक देने में मददगार होगा. साड़ियों का पल्लू कट करके भी आप साइड में लगा सकती हैं. आजकल बाजारों में भी कई तरह-तरह के आपको मेज पोस देखने को मिल जाएंगे लेकिन आप कम बजट के साथ में घर के लिए तैयार कर सकती हैं. 

