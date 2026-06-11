पेट की चर्बी क्यों है हाथों और जांघों की चर्बी से ज्यादा खतरनाक? लैंसेट की स्टडी में हुआ खुलासा

लैंसेट स्टडी के मुताबिक, पेट के अंदर जमा होने वाली विसरल फैट (Visceral Fat) शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को घेर लेती है और डायबिटीज, हृदय रोग तथा अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा बढ़ाती है. वहीं, हाथों और जांघों के नीचे जमा सबक्यूटेनियस फैट अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है. इसलिए सामान्य BMI होने पर भी पेट की चर्बी स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है.
पेट पर जमा चर्बी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. पेट की चर्बी स्किन के ठीक नेची जमा होती है. जिसका सीधा असर अन्य अंगों पर पड़ता है. चर्बी पेट के अंदर आसपास चर्बी जमा होने लगती है. इस चर्बी को फिसरल फैट कहते हैं. आइए जानते हैं पेट की चर्बी से कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है.
पेट में जमा चर्बी से इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है. ऐसे में बॉडी के सेल्स इंसुलिन पर ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाता है. इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. जिस वजह से टाइप टू डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है. डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें.
पेट में जमा चर्बी से हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. ऐसे में पेट की चर्बी को कम करने के लिए रोजाना वर्कआउट करना चाहिए. हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए.
पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. अनहेल्दी डाइट, खराब नींद, तनाव और जेनेटिक कारण की वजह से पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है. मीठे ड्रिंक्स, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से भी पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है.
पेट की चर्बी कम करने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं. डाइट और एक्सरसाइज की मदद से पेट की चर्बी कम हो जाएगी.
पेट की चर्बी घटाने के लिए आप अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं. डाइट में हाई कैलोरी, हाई फैट्स को बाहर निकाल दें.
पेटी की चर्बी कम करने के लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें. वर्कआउट से कैलोरी बर्न होती है.
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