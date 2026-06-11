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पेट की चर्बी क्यों है हाथों और जांघों की चर्बी से ज्यादा खतरनाक? लैंसेट की स्टडी में हुआ खुलासा

आज के समय में अधिकतर लोग पेट की चर्बी से परेशान हैं. हाल ही की स्टडी के अनुसार पेट की चर्बी ज्यादा खतरनाक बताया है. पेट की चर्बी से कई तरह की बीमारी हो सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 11, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:33 PM IST
पेट की चर्बी क्यों है हाथों और जांघों की चर्बी से ज्यादा खतरनाक? लैंसेट की स्टडी में हुआ खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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